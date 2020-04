vor 15 Min.

Unfall: Kleinbus kollidiert mit Traktor bei Schnellmannskreuth

Wohl während eines Überholmanövers kracht ein Kleinbus in einen Traktor. Der Sachschaden ist hoch, die Staatsstraße rund eine Stunde lang gesperrt.

Wohl während eines Überholmanövers kracht ein Kleinbus in einen Traktor. Der Sachschaden ist hoch, die Staatsstraße rund eine Stunde lang gesperrt.

Auf der Staatsstraße auf Höhe Schnellmannkreuth kam es am Donnerstagnachmittag zum einem Unfall. Ersten Erkenntnissen zu Folge wollte der Fahrer einen Kleinbusses, der in Richtung Pöttmes unterwegs war, gerade einen Traktor überholen, als dieser links in Richtung Ingstetten abbog.

Unfall bei Schnellmannskreuth: Fahrer des Kleinbusses verletzt sich leicht

Daraufhin krachte das Fahrzeug auf den Anhänger des Traktors. Der Fahrer des Kleinbusses erlitt leicht Verletzungen, der Traktorfahrer blieb unverletzt. Rund eine Stunde lang war die Straße in beide Richtungen gesperrt, der Sachschaden ist nach ersten Schätzungen hoch. Die Freiwillige Feuerwehr Pöttmes war vor Ort.

Themen folgen