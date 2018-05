vor 33 Min.

Unfall: Mann bei der Arbeit in Maschine geraten

Die Polizei ist in den letzten Tagen vor allem im Süden des Landkreis Aichach-Friedberg gefordert gewesen. Hier wurden mehrere Unfälle und Diebstahl gemeldet

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Dasing lenkte ein Fahrer seinen Kleintransporter am Freitagnachmittag kurz vor 16 Uhr in ein geparktes Auto. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Unbekannte mit dem Heck des Kleintransporters gegen den Wagen und entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden von etwa 2200 Euro zu kümmern.

Noch ein Zweites Mal hatte es die Friedberger Polizei am Freitag mit einer Unfallflucht zu tun: Zwischen 7.10 Uhr und 16.30 Uhr wurde ein Fiat Punto auf dem Park- and Ride-Parkplatz Friedberg West von einem Unbekannten angefahren. Ein Hinweiszettel wurde laut Polizei nicht hinterlassen. Sie bittet unter Telefon 0821/323-1710 um Hinweise von Zeugen. Der Schaden am Fiat beträgt etwa 1700 Euro. Zwischen 7.30 Uhr und 13.30 Uhr wurde auf demselben Parkplatz ein drei Wochen altes Fahrrad gestohlen. Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke Cube, Typ Aim Pro 29 in gelb/schwarz. Den Wert des Rades schätzten die Beamten auf etwa 460 Euro. Das Fahrrad war mit einem Schloss an den dortigen Fahrradständer angeschlossen.

Einen besonders schweren Fall des Diebstahls an einem Auto meldet die Polizei aus Derching. Zwischen dem 20. April, 15 Uhr, und dem 23. April, 6.10 Uhr, wurden in der Äußeren Industriestraße an einem Nachläuferanhänger die Reifen gestohlen. Der Wert der Reifen beträgt etwa 1200 Euro. Im selben Zeitraum wurden im Winterbruckenweg an einer Sattelzugmaschine die Vorderreifen entwendet. Hierzu wurde die Sattelzugmaschine aufgebockt. Die Reifen dürften etwa 1000 Euro Wert sein, so die Polizei. Auchin diesen Fällen werden noch Zeugen gesucht.

Eine Quetschung des Oberschenkels und eine Ohrenverletzung erlitt am Freitagvormittag ein Arbeiter einer Drahtseilfabrik in Derching. Laut Polizei war der Mann mit dem Aufrollen eines Drahtseiles auf eine Trommel beschäftigt, als er zu nah an die Aufspulmaschine geriet und von einem Maschinenteil erfasst wurde. Dieses fädelte sich in die Kleidung des Mitarbeiters ein, wodurch der Mann in die Maschine gezogen wurde.

In Schmiechen sind am Samstag zwei Frauen bei einem Unfall an der Kreuzung Birkenstraße/Meringer Straße verletzt worden. Gegen 9.20 Uhr wollte eine Autofahrerin nach links in die Meringer Straße abbiegen. Die Polizei berichtet, dass sie dabei die Vorfahrt eines von links kommenden Autos übersah. Beim Zusammenstoß der Autos wurden die Fahrerin des abbiegenden Wagens und die Beifahrerin des kreuzenden Autos leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10000 Euro. Zum Abbinden von auslaufendem Öl und für verkehrslenkende Maßnahmen wurden die Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Schmiechen alarmiert. (AN)