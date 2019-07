vor 23 Min.

Unfall: Mann missachtet Vorfahrt beim Abbiegen

Zwei Menschen sind am Donnerstag bei einem Unfall im Haimhausener Ortsteil Maisteig (Landkreis Dachau) verletzt worden

Ein 69-Jähriger war gegen 12.45 Uhr mit seinem BMW auf der Staatsstraße 2339 von Haimhausen in Richtung Maisteig unterwegs. An der B13 bog er nach rechts ab. Wie die Polizei mitteilte, übersah er dabei einen von links kommenden Nissan, der Vorfahrt gehabt hätte. Die beiden Autos stießen zusammen. Sowohl der 69-jährige Unfallverursacher als auch die 61-jährige Fahrerin im Nissan zogen sich leichte Verletzungen zu. An den beiden Autos entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro. (nsi)

