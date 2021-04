Unfall: Rettungswagen und Auto stoßen in Odelzhausen zusammen

In Odelzhausen macht eine Autofahrerin einem Rettungswagen Platz und zieht dann nach links. Bei dem Unfall entsteht ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Eine Autofahrerin ist mit einem Rettungsfahrzeug in Odelzhausen (Landkreis Dachau) zusammengestoßen. Am Sonntag gegen 10.15 Uhr war der Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn auf der Hauptstraße in Odelzhausen in Richtung Höfa unterwegs. Die vorausfahrende 47-jährige Autofahrerin steuerte ihren Wagen an den rechten Fahrbahnrand, um dem Rettungsfahrzeug Platz zu machen. Während das Rettungsfahrzeug vorbeifuhr, zog die Frau ihr Auto unvermittelt wieder nach links zur Fahrbahnmitte, berichtet die Polizei.

Unfall in Odelzhausen: Ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich

Es kam zur Kollision mit dem Rettungswagen. Weder die 47-Jährige noch die Insassen des Rettungswagen wurden verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro. (kneit)

Lesen Sie dazu auch: