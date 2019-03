vor 16 Min.

Unfall: Saß der Verursacher im schwarzen VW-Beetle?

Ein Linksabbieger provoziert in Oberbernbach ein Bremsmanöver. Deshalb fährt eine 18-Jährige auf ein vorausfahrendes Auto auf. Beim Verursacher soll es sich um einen schwarzen VW-Beetle handeln.

Ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro ist am Freitagnachmittag in Oberbernbach bei einem Unfall entstanden, den ein unbekannter Autofahrer verursacht hat. Laut Polizei kam es gegen 15.40 Uhr es in dem Aichacher Ortsteil zu einem Auffahrunfall in der Maria-Eich-Straße. Dabei fuhr eine 19-Jährige mit ihrem Auto auf den Wagen eines vorausfahrenden 55-Jährigen auf. Auslöser war wohl ein Linksabbieger, der plötzlich abbremste, um unvermittelt in die Leonhardstraße abzubiegen. Der folgende Autofahrer konnte noch rechtzeitig abbremsen, der jungen Frau aber gelang das nicht mehr und sie fuhr auf. Der bislang unbekannte Linksabbieger entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Bei dem unfallflüchtigen Auto soll es sich um einen schwarzen VW-Beetle handeln. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Aichach bittet um Hinweise unter Telefon 08251/8989-11. (AN)

