Unfall: Sattelschlepper rutscht bei Hirschbach in den Graben

Ein 26-jähriger Lastwagenfahrer kommt auf der Fahrt von Hirschbach nach Neßlach von der Straße ab. Das Erdreich gibt nach und der Sattelschlepper kippt um.

Ein 26-jähriger Lastwagenfahrer ist mit seinem Sattelzug am Donnerstagnachmittag bei Hirschbach (Gemeinde Hollenbach) in einen Graben gerutscht und danach auf die rechte Seite umgekippt.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann gegen 14.50 Uhr auf der Verbindungsstraße von Hirschbach in Richtung Neßlach (Markt Aindling), als er kurz vor einem Waldstück aufgrund Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam. Durch das hohe Gewicht des Sattelzugs gab das Erdreich nach. Zwar versuchte der Fahrer noch gegenzulenken, übersteuerte das Fahrzeug aber, so dass der Lastwagen umkippte, so die Polizei.

Bei dem Unfall entsteht hoher Schaden

Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 80.000 Euro. Die Bergung des Fahrzeugs übernahm laut Polizei die Halterfirma selbst. (bac)

