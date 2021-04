Unfall: Silberfarbener SUV schneidet Autofahrerin auf B300 bei Aichach

Ein Unfall passierte am Donnerstag auf der Bundesstraße B300 bei Aichach. Ein SUV scherte so knapp vor einer Autofahrerin ein, dass sie im Grünstreifen landete.

Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall auf der B300 bei Aichach nach einem silberfarbenen SUV. Dessen Fahrer wechselte nach Polizeiangaben am Donnerstagnachmittag gegen 13.30 Uhr so knapp vor einer Autofahrerin von der linken auf die rechte Spur, dass die Frau stark abbremsen und ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Sie war auf der rechten Spur in nördlicher Richtung unterwegs.

Unfall auf B300 bei Aichach: Autofahrerin landet im Grünstreifen

Bei dem Ausweichmanöver landete sie im Grünstreifen, ihr Auto wurde beschädigt. Der Schaden wird auf 2500 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Aichach bittet um Hinweise auf den silberfarbenen SUV oder dessen Fahrer unter Telefon 08251/8989-11. (nsi)

