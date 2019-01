15:03 Uhr

Unfall: Überall Medikamente auf Eschenrieder Spange

Ein Autotransporter ist am Dienstagmorgen auf der Eschenrieder Spange bei Bergkirchen auf einen Pannenlastwagen geprallt. Die Ladung wurde dabei auf der Fahrbahn verteilt. (Symbolfoto)

Überall lagen Medikamente auf der Straße am Dienstagmorgen. Auf dem Seitenstreifen hatte es gekracht. Die linke Spur war bis Nachmittag gesperrt.

Ein Autotransporter ist am Dienstagmorgen auf der Eschenrieder Spange bei Bergkirchen auf einen Pannenlastwagen geprallt. Die Ladung wurde dabei auf der Fahrbahn verteilt. Laut Polizei musste gegen 8.30 Uhr ein ungarischer Sattelzug, beladen mit Medikamenten in Kartons, wegen einer technischen Störung an der Bremse die Fahrt auf der Eschenrieder Spange Richtung Stuttgart unterbrechen.

Er fuhr auf den Seitenstreifen. Ihm folgten weitere Lastwagen. Der Fahrer eines italienischen Autotransporters, beladen mit Fahrgestellen für Nutzfahrzeuge, wollte vermutlich den Grund der Behinderung sehen und zog ebenfalls nach rechts auf den Seitenstreifen. Er erkannte den stehenden Pannen-Lastwagen zu spät und stieß mit großer Wucht gegen dessen Auflieger. Der Fahrer des italienischen Autotransporters wurde leicht an der Hand verletzt, der Fahrer des ungarischen Sattelzuges blieb unverletzt. Dennoch war die Eschenrieder Spange zur A8 bis zum frühen Nachmittag nur auf der linken Spur befahrbar.

Ein Großteil der Ladung vom ungarischen Lastwagen hatte sich auf der Fahrbahn verteilt. Außerdem musste die total zerstörte Zugmaschine des Autotransporters aufwendig geborgen und die aufgeladenen Fahrgestelle einzeln abtransportiert werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 200000 Euro. (AN)

Themen Folgen