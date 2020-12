vor 47 Min.

Unfall: Zwei Autos prallen beim Sommerkeller in Affing ineinander

Zwei Autos sind am frühen Dienstagabend nahe dem Sommerkeller-Biergarten in Affing zusammengestoßen.

Zwei Autos sind am Dienstagabend nahe dem Sommerkeller in Affing ineinander geprallt. Die Straße zwischen Affing und Haunswies blieb über eine Stunde gesperrt.

Ein Verkehrsunfall hat sich am frühen Dienstagabend in Affing ereignet. Nahe dem Sommerkeller-Biergarten prallten gegen 18.20 Uhr zwei Autos ineinander.

Genaue Informationen zum Unfallhergang und zum entstandenen Schaden lagen am Dienstagabend bis Redaktionsschluss nicht vor. Nach ersten Angaben der Einsatzkräfte vor Ort war wohl ein Autofahrer, der aus Richtung Aulzhausen kam, auf seiner Spur zu weit nach rechts gekommen.

Den Einsatzkräften zufolge kündigten beide Fahrer an, sich selbst in ärztliche Behandlung zu begeben. Bild: Johann Eibl

Daraufhin habe er wohl korrigieren wollen und dabei überzogen, hieß es an der Einsatzstelle. Er prallte mit der linken Vorderseite seines Peugeots in die linke Vorderseite eines Wagens der Marke VW. Vor allem der Peugeot wurde an der Frontseite massiv beschädigt.

Unfall in Affing: Fahrer wollen sich selbst in ärztliche Behandlung begeben

Sowohl die Polizei als auch die Freiwillige Feuerwehr Affing waren vor Ort. Den Einsatzkräften zufolge kündigten beide Fahrer an, sich selbst in ärztliche Behandlung zu begeben. Die Straße zwischen Affing und Haunswies blieb während der Aufräumarbeiten über eine Stunde gesperrt. (nsi/jeb)

