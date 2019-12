11:40 Uhr

Unfall auf B300: Baggerfahrer unerlaubt unterwegs

Zu einem Unfall mit einem Bagger kam es am Montag auf der B300 bei Aichach.

Ein 36-Jähriger fährt unerlaubt auf der Bundesstraße von Aichach nach Dasing. Ein Autofahrer erkennt das langsame Fahrzeug zu spät und kann nicht mehr bremsen.

Zu einem Auffahrunfall auf einen Bagger auf der B300 kam es am Montagnachmittag gegen 15.15 Uhr. Wie die Aichacher Polizei mitteilt, fuhr ein 36-jähriger Augsburger unberechtigt mit einem Bagger auf der Bundesstraße, die eine Kraftfahrstraße ist, in Richtung Dasing. Zwischen den Anschlussstellen Aichach-Süd und Aichach-West übersah ein in gleicher Richtung fahrender 35-jähriger Mann den langsam fahrenden Bagger und fuhr mit seinem Auto auf das Heck der Arbeitsmaschine auf.

Am Auto entsteht Totalschaden

Dabei kam der Wagen des 35-Jährigen laut Polizei nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Während der Bagger nahezu unbeschädigt blieb, entstand am Auto ein Totalschaden von geschätzten 5000 Euro. Der Verkehr wurde über den zweiten Fahrstreifen am Unfallort vorbeigeleitet. Verkehrsbehinderungen gab es nach Polizeiangaben keine. (AN)

