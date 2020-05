13:00 Uhr

Unfall auf Baustelle: Baggerschaufel trifft 59-Jährigen am Rücken

Ein 32-Jähriger übersieht bei Bauarbeiten einen Kollegen und trifft diesen mit einer Baggerschaufel am Rücken. Der 59-Jährige wird ins Uniklinikum Augsburg gebracht.

Im Rahmen von Bauarbeiten in der Langweider Straße im Rehlinger Ortsteil Oberach kam am Montag zu einem Betriebsunfall. Ein 32-jähriger Maurer fuhr gegen 11:15 Uhr mit einem Mini-Bagger an und übersah dabei seinen vor dem Bagger am Boden knienden 59-jährigen Arbeitskollegen.

Baggerschaufel trifft 59-Jährigen

Dabei streifte die Baggerschaufel den Rücken des Arbeiters und verletzte diesen. Der 59-Jährige musste mit leichten Verletzungen in die Uniklinik nach Augsburg gefahren werden. (AZ)

