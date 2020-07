12:31 Uhr

Unfall bei Aulzhausen: Motorradfahrer wird schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Montagabend bei Aulzhausen mit einem Auto kollidiert. Er wurde schwer verletzt.

Beim Affinger Ortsteil Aulzhausen kollidiert ein Motorradfahrer mit einem Auto. Er wird von einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in die Uniklinik gebracht.

Ein Motorradfahrer ist am Montagabend bei einem Verkehrsunfall bei Aulzhausen (Gemeinde Affing) schwer verletzt worden. Er kollidierte mit dem Auto eines 19-Jährigen.

Laut Polizeibericht fuhr der 19-jährige Mann gegen 17.15 Uhr mit seinem Auto von Miedering kommend in Richtung Anwalting. Beim Überqueren der Staatsstraße 2035 beim Ortseingang von Aulzhausen übersah er einen von rechts kommenden und in Richtung Bergen fahrenden Motorradfahrer und stieß mit diesem zusammen.

Der Motorradfahrer prallt gegen die rechte Seite des Autos

Der Motorradfahrer, ein 26-jähriger Mann aus dem Landkreis Augsburg, prallte gegen die rechte Fahrzeugseite. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in die Uniklinik nach Augsburg. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15000 Euro. (bac)

