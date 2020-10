vor 26 Min.

Unfall bei Hilgertshausen: Familienvater stirbt, Kinder schwer verletzt

Ein Familienvater aus Hilgertshausen ist am Dienstagmorgen bei einem tragischen Unfall bei Markt Indersdorf ums Leben gekommen. Seine Kinder werden schwer verletzt.

Von Max Kramer

Bei einem schweren Verkehrsunfall nahe Markt Indersdorf ist am Dienstagmorgen ein 38-jähriger Familienvater ums Leben gekommen. Der Mann fuhr mit seinen beiden Kindern, ein zehnjähriges Mädchen und ein elfjähriger Bub, um etwa 7.50 Uhr von Hilgertshausen in Richtung Langenpettenbach. In einer Rechtskurve kam er mit seinem Opel-SUV aus noch unbekannter Ursache in das Straßenbankett ab.

Verkehrsunfall: 38-jähriger Hilgertshausener stirbt bei Markt Indersdorf

Der Hilgertshauser verlor dort die Kontrolle über das Fahrzeug, überquerte die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen Baum am Fahrbahnrand. Dabei wurde der Mann so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die beiden angeschnallten Kinder – eines saß auf dem Beifahrersitz, eines auf der Rückbank – erlitten ebenfalls schwerste Verletzungen. Sie mussten mit Rettungshubschraubern jeweils in eine Münchner und eine Augsburger Klinik geflogen werden.

Kinder schwer verletzt - Polizei schließt Alkoholeinfluss aus

Die Staatsanwaltschaft hat die Erstellung eines Unfall-Gutachtens angeordnet. Dabei soll auch geklärt werden, wie schnell der der 38-Jährige unterwegs war. Dass er unter Alkoholeinfluss stand, schließt die Polizei aus. Die Straße blieb für rund drei Stunden gesperrt, der Sachschaden liegt bei etwa 20.000 Euro.

