11:48 Uhr

Unfall bei Mühlhausen: Motorradfahrer verletzt

Um einen Auffahrunfall auf der Staatsstraße 2035 bei der Flughafenkreuzung zu vermeiden, weicht ein Motorradfahrer in einen Feldweg aus und stürzt.

Leicht verletzt hat sich ein 47-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall am Donnerstagmorgen gegen 7.10 Uhr auf der Staatsstraße 2035 vom Mühlhausen (Gemeinde Affing) in Richtung Augsburg kurz vor der Flughafenkreuzung. Wie die Polizei berichtet, hat der Mann wohl übersehen, dass vor ihm fahrende Fahrzeuge bremsen. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, wich er in einen Feldweg aus. In der Folge verlor er dann aber die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte, so die Polizei. Dabei verletzte sich der Mann leicht und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. An seinem Motorrad entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. (bac)