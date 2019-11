12:00 Uhr

Unfall bei Oberbernbach: 22-Jähriger überschlägt sich mit Transporter

Kurz vor dem Ortseingang Oberbernbach gerät der 22-Jährige mit seinem Transport in den Gegenverkehr. Beim Gegenlenken verliert er die Kontrolle.

Ein 22-Jähriger fuhr am Dienstagmittag mit seinem Kleintransporter am Dienstagauf der Staatsstraße von Motzenhofen in Richtung Oberbernbach. Rund 200 Meter vor dem Ortseingang Oberbernbach geriet er laut Polizei mit seinem Fahrzeug aus Unachtsamkeit auf den rechten Seitenstreifen.

Auto schleudert in Acker: Insassen unverletzt

Bei Gegenlenken verlor der Mann die Kontrolle über seinen Transporter, schleuderte über die Gegenfahrbahn und überschlug sich im angrenzenden Acker. Der Fahrer und sein 20-jähriger Bruder (Beifahrer) blieben unverletzt. Am Kleintransporter entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. (AN)