10:35 Uhr

Unfall in Aichach: Radfahrer leicht verletzt

Im Kreisverkehr an der Münchener Straße in Aichach übersieht ein Autofahrer offenbar den Mountainbiker. Der 35-Jährige stürzt

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall in Aichach erlitten. Wie die Polizei berichtet, wurde er gegen 20 Uhr im Kreisverkehr an der Münchener Straße von einem Autofahrer übersehen.

Laut Polizei fuhr der 35-jährige Radfahrer aus dem Raum Ingolstadt mit seinem Mountainbike von der Theodor-Heuss-Straße in westliche Richtung in den Kreisverkehr ein. Der 30-jährige Autofahrer aus dem Landkreis Aichach-Friedberg war mit seinem Auto von der Münchener Straße in nördlicher Richtung unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah er anscheinend den Radfahrer, der sich bereits im Kreisverkehr befand, und touchierte ihn.

Der Radfahrer stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu, so die Polizei. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Aichacher Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf etwa 1500 Euro geschätzt. (bac)

