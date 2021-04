vor 34 Min.

Unfall in Aindling: 18-jähriger Autofahrer kracht in Vordermann

Die Polizei meldet einen Unfall in Aindling. Ein 18-jähriger Autofahrer krachte in den Wagen seines Vordermanns, der gerade abbiegen wollte.

Bei einem Auffahrunfall in Aindling krachte ein 18-Jähriger am Donnerstag in den Wagen seines Vordermanns. Dessen Beifahrer wurde verletzt. Der Schaden ist fünfstellig.

