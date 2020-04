vor 28 Min.

Unfall in Anwalting: Traktorfahrer übersieht Rennradler

Bei einem Zusammenstoß mit einem Traktor ist in Anwalting ein Rennradfahrer verletzt worden.

Ein 17-Jähriger Rennradfahrer wird bei Unfall im Affinger Ortsteil Anwalting verletzt und in die Uniklinik gebracht. An seinem Rad entsteht ein hoher Schaden.

Ein 17-jähriger Radfahrer ist am Karfreitag bei einem Unfall mit einem Traktor im Affinger Ortsteil Anwalting verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der Rennradfahrer gegen 18 Uhr auf der Lechfeldstraße in Richtung Staatsstraße 2381 unterwegs, als ihn ein 57-jähriger Traktorfahrer, der gerade aus einer Hofausfahrt rückwärts ausfuhr, übersah.

Es kam zum Zusammenstoß. Der Rennradfahrer wurde hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt und mit einer Risswunde am rechten Unterschenkel vom Rettungsdienst in die Universitätsklinik Augsburg gebracht, so die Polizei.

Bei dem Unfall entsteht hoher Sachschaden

Der Traktorfahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand auch kein Sachschaden. Allerdings wird der Sachschaden an dem Carbon-Rennrad auf etwa 10000 Euro geschätzt. (bac)

