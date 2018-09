18:08 Uhr

Unfall in Schrobenhausen: 18-Jährige übersieht Auto

Ein Sachschaden von etwa 8000 Euro ist am Mittwochabend bei einem Unfall in der Gregor-Mendel-Straße in Schrobenhausen entstanden.

Wie die Polizei berichtet, war eine 18-jährige Fahranfängerin hier kurz nach 17 Uhr mit ihrem Wagen von der Gregor-Mendel-Straße kommend in die Rainerau eingebogen. Hierbei übersah sie offenbar den Wagen eines 72-jährigen Autofahrers, der mit einem Anhänger die Rainerau in Richtung Neuburger Straße befuhr. Im Einmündungsbereich prallte der Wagen der 18-jährigen Frau mit der Front gegen den Anhänger des 72-Jährigen. Hierdurch wurde die komplette Front des Autos der jungen Frau beschädigt, beim Anhänger wurde nach Angaben der Polizei die Achse zerstört und der Aufbau verschoben. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand, es entstand jedoch ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Die Schrobenhausener Feuerwehr musste mit etwa 15 Einsatzkräften vor Ort anrücken. Die Helfer reinigten die Fahrbahn von den auslaufenden Betriebsstoffen. (AN)

