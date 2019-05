11:36 Uhr

Unfall mit 18-Jähriger aus dem Landkreis endet mit hohem Sachschaden

Zwei Autos sind in Schrobenhausen zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand.

Zwei Autos waren an einem Unfall beteiligt, der sich am Montag gegen 17.30 Uhr in Schrobenhausen ereignet hat, wie die Polizei berichtet. Verletzt wurde dabei niemand. Eine 18-jährige Frau aus dem Landkreis Aichach-Friedberg wollte vom Krankenhaus kommend von der Bürgermeister-Götz-Straße mit ihrem Auto nach links in die Neuburger Straße einfahren.

Polizei: Sachschaden von 10 000 Euro

Dabei übersah sie laut Polizei das Auto eines 23-Jährigen, der in der Gegenrichtung die Neuburger Straße geradeaus überqueren wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Autos. Dabei entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro. (bac)

Themen Folgen