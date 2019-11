10:00 Uhr

Unfall mit Straßenkehrmaschine: 68-Jähriger biegt falsch ab

Falsche abgebogen ist ein 68-jähriger Autofahrer am Donnerstagmittag in Dachau. Es kam zum Zusammenstoß mit einer Straßenkehrmaschine.

Falsch abgebogen ist ein 68-jähriger Autofahrer am Donnerstagmittag in Dachau. Es kam zum Zusammenstoß mit einer Straßenkehrmaschine.

Zu einem Unfall mit einer Kehrmaschine kam es am Donnerstag gegen 12 Uhr in Dachau. Ein 68-Jähriger bog mit seinem Nissan von der Daimlerstraße nach links in die Sudetenlandstraße ein, obwohl an dieser Einmündung nur das Rechtsabbiegen erlaubt ist. Der Mann aus Olching missachtete laut Polizei die Verkehrszeichen und stieß deshalb mit einer,auf der Linksabbiegespur in Richtung Alte Römerstraße fahrenden, Straßenkehrmaschine zusammen.

In Dachau falsch abgebogen: Drei Verletzte im Klinikum

Der Fahrer der Kehrmaschine, ein 31-jähriger Dachauer, sein 47-jähriger Mitfahrer und der Fahrer des Nissans wurden leicht verletzt ins Klinikum Dachau gebracht. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. (AN)

Themen folgen