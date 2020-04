00:32 Uhr

Unfall nach Ohnmacht: Mann in Lebensgefahr

Ein 70-Jähriger ist gestern mit seinem Auto bei Rehling gegen zwei Bäume gefahren. Der Mann schwebt in Lebensgefahr.

70-Jähriger kommt bei Rehling von Staatsstraße ab und fährt gegen zwei Bäume

In Lebensgefahr schwebt ein 70-Jähriger nach einem schweren Unfall am Mittwochnachmittag auf der Staatsstraße südlich von Rehling. Der Mann war gegen 15.30 Uhr mit seinem Auto und einem mit Schweinen beladenen Anhänger von Rehling in Richtung Augsburg unterwegs. Kurz nach dem Ortsschild des Rehlinger Ortsteils Sägmühl kam er laut Polizeibericht ohne Fremdbeteiligung nach links von der Straße ab und prallte mit seinem Fahrzeug frontal gegen zwei Bäume.

Laut Polizei lassen die Umstände darauf schließen, dass der Mann während der Fahrt ohnmächtig wurde. Vermutlich gab es ein medizinisches Problem. Die am Unfallort eintreffenden Ersthelfer haben den 70-Jährigen aus seinem Auto befreit und auch Reanimation begonnen bis der Notarzt und der Rettungsdienst eintrafen. Die fünf bis sechs Ferkel auf dem Anhänger wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 2000 Euro. Die Staatsstraße wurde gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Rehling leitete den Verkehr um. (AZ)

