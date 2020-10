vor 40 Min.

Unfall von zwei Traktor-Gespannen: Ein Fahrer flüchtet

Die Polizei sucht nach einem Unfall in Weilach nach einem Fahrer mit einem grünen Fendt-Traktor.

Zwei Gespanne begegnen sich im Gachenbacher Ortsteil und beide werden beschädigt. Ein Fahrer steigt aber wieder in den Traktor und fährt einfach weiter.

Nach einem Unfall im Begegnungsverkehr von zwei Traktorgespannen am Mittwochvormittag in Weilach ist ein Fahrer geflüchtet. Nach Angaben der Polizei Schrobenhausen begegneten sich die zwei Traktoren, einer mit zwei und der andere mit einem großen Anhänger, gegen 10:45 Uhr in der Pfaffenhofener Straße im Gachenbacher Ortsteil (Kreis Neuburg-Schrobenhausen). Bei einem Kontakt der beiden Gespanne wurde bei einem der Unfallbeteiligten aus dem Gemeindebereich Hollenbach der linke Vorderreifen des Traktors und beim anderen das Licht des Anhängers beschädigt.

Beide Fahrer halten an, einer steigt wieder in Traktor und fährt weiter

Nachdem bereits beide Traktorfahrer angehalten hatten und einer der Unfallbeteiligten die Polizei verständigte, stieg der zweite Beteiligte laut Polizeibericht in seine Zugmaschine und fuhr weg. Vom Unfallflüchtigen ist bekannt, dass er mit einem grünen Fendt-Traktor mit einem grünen Anhänger, beladen mit Kartoffeln, unterwegs war. (cli)

