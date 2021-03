vor 52 Min.

Unfallbilanz: Das sind die gefährlichsten Straßen in der Region

Plus Mittlerweile gibt es im Landkreis Aichach-Friedberg mehr Autos als Einwohner. Für den Rückgang der Unfälle im Jahr 2020 sieht die Polizei vor allem einen Grund.

Von Gerlinde Drexler

Die Zahl der Autos im Landkreis steigt kontinuierlich an. 2020 gab es mit rund 138.300 einen neuen Höchststand. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Zunahme von 2,49 Prozent. Inzwischen gibt es mehr Fahrzeuge als Einwohner im Landkreis. Trotzdem sank die Zahl der Verkehrsunfälle im vergangenen Jahr um rund 17 Prozent. Für den Knick in der Unfallstatistik nannte Thomas Schmid, Verkehrssachbearbeiter bei der Polizei Aichach, beim Treffen der Unfallkommission einen Grund: Corona.

Die Pandemie sorgte zwar dafür, dass die Zahl der Unfälle und der Verletzten im vergangenen Jahr sank. Sie beeinträchtigte aber auch die Arbeit der Polizei. Der Blitzmarathon fiel aus, und in der Jugendverkehrsschule konnten von 58 Klassen nur 24 unterrichtet werden. Anders gesagt: Aufgrund von Corona konnten nur knapp 60 Prozent der 1180 Kinder ausgebildet werden.

Tempo, Alkohol, Handy: Polizei kündigt Kontrollen an

Trotz des Unfallrückgangs: Vier Menschen starben bei Unfällen im vergangenen Jahr. Die Hauptunfallursachen sind laut Polizei zu wenig Sicherheitsabstand, Fehler beim Abbiegen, Vorfahrtsmissachtungen, überhöhte Geschwindigkeit und Alkohol (siehe unten).

Vier Menschen starben im Jahr 2020 bei Unfällen im Wittelsbacher Land. Ein 46-Jähriger starb bei diesem Unfall im April in Derching (Stadt Friedberg). Insgesamt ging die Zahl der Unfälle allerdings zurück - wegen der Corona-Pandemie. Bild: Feuerwehr Affing, Wolfgang Rieß (Archivbild)

In diesem Jahr seien wieder verstärkte Geschwindigkeitskontrollen geplant, teilte der Verkehrssachbearbeiter mit. Ebenso intensive Kontrollen wegen Alkohol, Drogen und Ablenkung zum Beispiel durch das Handy sowie Gurtkontrollen. Bereits im April wird eine Aktion zum Thema Motorradsicherheit stattfinden. Im Mai sind Radfahrer und Fußgänger das Schwerpunktthema. Außerdem sind verstärkte Kontrollen des Schwerlastverkehrs vorgesehen.

Was bei Straßen geplant ist

Die Unfallkommission ging auf bestimmte Straßen besonders ein:

B2 bei Mering Etwas beruhigt hat sich laut Alfred Schmid vom Staatlichen Bauamt das Geschehen am Unfallschwerpunkt an der Einmündung der B2 in die Staatsstraße 2052. Ampeltechnisch sei die schwierige Kreuzung ausgereizt.

B2 Friedberg-Kissing-Mering (Osttangente) Die Unfallzahlen rechtfertigen laut Christoph Eichstaedt vom Staatlichen Bauamt Augsburg den Bau der Osttangente. "Wenn wir einsteigen, ist es kein Umbau. Wir brauchen Platz und Fläche." Wegen des hohen Raumwiderstandes sei es sehr schwierig, Flächen zu bekommen. Das Amt "bastelt noch an der optimalen Lösung", um auch die Ansprüche und Wünsche der umliegenden Kommunen zu berücksichtigen, teilte er mit. Er sah noch Potenzial.

B300: Bei Aichach werden bald Brücken saniert

B300 Aichach Die im vergangenen Jahr wegen der Landesausstellung verschobene Sanierung der Brücken bei Ecknach und Oberwittelsbach beginnt Ende März. Die Bauzeit beträgt voraussichtlich ein Jahr. Die zweispurige Fahrbahn ist in dieser Zeit auf jeweils eine Fahrspur reduziert. Bei den Brücken werden die Pfeiler saniert und der Belag erneuert.

B300 Dasing Zwischen September und Oktober wird die Fahrbahndecke im Kreisverkehr in Dasing erneuert. Die Planungen zur Umleitung des Verkehrs laufen.

B300 Dasing-Aichach-West Die zweispurige Fahrbahn wirkt sich positiv aus. Der Rückstau vom großen Kreisel reicht allerdings teilweise bis in den zweispurigen Bereich.

B300 Oberzell-Dasing und Friedberg Der Straßenbelag zwischen dem Oberzeller Berg und der Umfahrung von Dasing wird nach den Osterferien erneuert. Die B300 wird voll gesperrt, der Verkehr großräumig umgeleitet. Das Bauamt plant sechs Wochen für die Maßnahme ein. Eichstaedt ging davon aus, dass die Arbeiten nach vier Wochen abgeschlossen seien. Parallel wird auch der Straßenbelag an der B300-Umfahrung von Friedberg bis zum Chippenham Ring erneuert.

B300 bei Friedberg Der Blitzer am größten Knotenpunkt im Landkreis, der Kreuzung Chippenham-Ring/Augsburger Straße wirkt sich positiv aus. Dafür nahmen die Unfälle an der Einfahrt zum Park-and-ride-Parkplatz deutlich zu. Weil es sich dabei meist um kuriose Unfälle handelt, sucht die Polizei noch nach einer Lösung.

Adelzhausener Ortsdurchfahrt wird gesperrt

Staatsstraße 2338 (Adelzhausen) Ab Ende März bis voraussichtlich Anfang August ist die Ortsdurchfahrt gesperrt, um die Brücke über die Ecknach zu erneuern. Die Umleitung erfolgt über Burgadelzhausen.

Staatsstraße 2045 (Kühnhausen-Pöttmes) Noch in diesem Jahr werde der Umbau der Straße fertig, hofft Eichstaedt. Etwa die halbe Strecke ist eine komplett neue Trasse, der Rest wird bestandsnah gebaut. Der Radweg ist dann durchgehend von Baar über Pöttmes bis Schrobenhausen.

Staatsstraße 2047 (Baar-Osterzhausen) Die Planung für den Ausbau der Straße ist laut Eichstaedt ab 2025 im Ausbauplan für Staatsstraßen vorgesehen. Derzeit laufen vorbereitende Untersuchungen darüber, was möglich ist. Die Strecke sei sehr lang und kostenintensiv. Konkret kann Eichstaedt noch nichts in Aussicht stellen, machte aber deutlich: "Wir können den kompletten Ausbau für viele Millionen nicht finanzieren."

Sperrung in Klingen

Staatsstraße 2047/2338 (Klingen) Voraussichtlich in den Sommerferien geht es mit dem vierten Bauabschnitt weiter, in dem die Blumenthaler Straße mit der Fuggerstraße verknüpft wird. Dabei werden auch der Brückendurchlass und der Durchlass für den Mauerbacher Graben erneuert. Eichstaedt geht davon aus, dass die Arbeiten zwei Wochen dauern würden. Weil dafür eine Vollsperrung notwendig ist, will das Bauamt in der Zeit auch die Straßendecke zwischen Aichach und Klingen erneuern.

Staatsstraße 2051 (Friedberg-Hügelshart) Die Dringlichkeit zum Umbau des Knotens ist laut Eichstaedt nicht mehr so gegeben, weil der Unfallschwerpunkt sich durch die verkehrsrechtlichen Maßnahmen beruhigt hat. Er steht mit der Stadt Friedberg in Kontakt, die einen Radweg mit einbauen möchte.

Kreisstraße AIC 2 (Aichach, Neubaur-Kreuzung) Die Kreuzung fällt wahrscheinlich künftig aus der Unfallbewertung raus. Durch die neue Ampelschaltung habe die Unfallhäufigkeit extrem abgenommen, sagte Alfred Schmid. Die Polizei Aichach macht eine Rotlichtüberwachung.





Unfälle und Unfallursachen 2020:

Die Zahl der Unfalle ist 2020 im Landkreis gesunken. Das ging schon aus der Unfallstatistik des Polizeipräsidiums im Februar hervor. Bei der Unfallkommission stellte Thomas Schmid, Verkehrssachbearbeiter bei der Polizei Aichach, die Zahlen noch mal im Detail vor.

Bevölkerung und Fahrzeuge Die Zahl der Einwohner steigt auf rund 135.000 (Vorjahr 134.000; + 0,59 Prozent), die der Fahrzeuge auf 138.300 (134.950; + 2,49).

Unfälle, Verletzte, Tote 3314 Unfälle gab es 2020 im Landkreis. Im Vorjahr waren es 4002. Davon gelten 2074 (rund 63 Prozent) als Kleinunfälle. Es gab 614 Verletzte, rund 19,94 Prozent weniger als 2019, und vier Todesopfer (2019 waren es fünf). Eine 20-jährige Motorradfahrerin kam wegen überhöhter Geschwindigkeit bei Pöttmes von der Fahrbahn ab und starb. Ein 29-Jähriger, der nicht angegurtet war, prallte bei Adelzhausen gegen einen Baum. In Merching starb eine 82-jährige Beifahrerin, als der Fahrer beim Abbiegen auf der B2 ein entgegenkommendes Fahrzeug übersah. Ein Porschefahrer starb, als er wegen überhöhter Geschwindigkeit bei Derching (Stadt Friedberg) gegen einen Laternenmast prallte.

Unfallursachen Hauptunfallursachen waren ungenügender Sicherheitsabstand (25 Prozent), Fehler beim Abbiegen (25 Prozent), Vorfahrtsmissachtungen (18 Prozent) und zu hohe Geschwindigkeit (13 Prozent).

Fahranfänger Bei 263 Unfällen waren Fahranfänger (18 bis 24 Jahre) beteiligt. Bei ihnen ist Geschwindigkeit (24 Prozent) als Unfallursache elf Prozent höher wie allgemein.

Senioren Bei 271 Unfällen waren Senioren (65 bis 100 Jahre) beteiligt. Die Hauptunfallursachen sind Fehler beim Abbiegen (33 Prozent), Vorfahrtsfehler (27 Prozent) und ungenügender Sicherheitsabstand (21 Prozent).

Geschwindigkeit Bei 186 Unfällen war die Geschwindigkeit Ursache. Gegenüber dem Vorjahr sind das rund 21 Prozent weniger. Aufgrund Corona wurde der Blitzmarathon dieses Jahr abgesagt, und es fanden auch weniger Geschwindigkeitskontrollen statt.

Alkohol Bei 52 Unfällen war Alkohol im Spiel (8,77 Prozent). 104 Autofahrer wurden alkoholisiert gestoppt. 2021 wird es Schwerpunktkontrollen zum Thema Alkohol geben.

Handy Seit diesem Jahr würden auch Handys als Unfallursache erfasst und ausgewertet, teilte Verkehrssachbearbeiter Schmid mit.

Autobahn Auf den 20 Kilometern Autobahn im Landkreis krachte es 294-mal. Es gab 89 Leichtverletzte.

Schulwegunfälle Die Zahl der Schulwegunfalle ist von zehn auf sechs gestiegen. Auch 2021 wird es Kontrollaktionen am Schulzentrum geben. Die Zahl der verletzten Schüler stieg von elf auf 20 an. Grund ist vor allem der Schulbusunfall bei Kühbach.

Radfahrerunfälle 175 Unfalle gab es mit Beteiligung von Radfahrern, 160 wurden dabei verletzt. Bei 30 Unfällen waren Pedelecs beteiligt. Vor allem bei Senioren sah Schmid hier ein größeres Gefahrenpotenzial.

Verursacher Insgesamt sind Radfahrer und Lastwagenfahrer zu gut acht Prozent an Unfällen im Landkreis beteiligt, tragen aber jeweils zu zwei Dritteln die Schuld. Motorisierte Zweiradfahrer sind an rund vier Prozent der Unfälle beteiligt, aber zur Hälfte schuld daran.

Lesen Sie dazu auch den Kommentar: Gute Nachricht mit Vorbehalt

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen