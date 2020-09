vor 40 Min.

Unfallflucht: Unbekannter fährt in Aichach geparktes Auto an

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigt wohl beim Ein- oder Ausparken einen anderen Wagen. Er hinterlässt einen Schaden von etwa 2000 Euro.

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Dienstagnachmittag in Aichach ein geparktes Auto beschädigt. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall vermutlich beim Ein- oder Ausparken in der Zeit von 14.30 bis gegen 19.35 Uhr auf dem Parkplatz der Physiopraxis Stadelmaier in der Augsburger Straße.

Der BMW X1 ist vorne rechts beschädigt

Der ordnungsgemäß geparkte braune BMW X 1 wies, als die Eigentümerin zurückkehrte, vorne rechts einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro auf. Der Unfallverursacher war weggefahren, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Die Aichacher Polizei bittet um Hinweise, Telefon 08251/8989-11. (bac)

Themen folgen