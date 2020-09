17:00 Uhr

Unfallserie bei Regen: Sechs Mal kracht es auf der A8

In der Nacht von Samstag auf Sonntag meldet die Verkehrspolizei sechs Unfälle auf der A8 – die meisten bei Odelzhausen.

Zu mehreren Unfällen auf der Autobahn 8 zwischen Odelzhausen und der Anschlussstelle Dachau/ Fürstenfeldbruck wurde die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck in der Nacht von Samstag auf Sonntag gerufen.

Wie die Polizei mitteilte, machte den Anfang am frühen Samstagabend um 18.40 Uhr ein 63-jähriger Autofahrer, der in Richtung München unterwegs war. Kurz nach der Ausfahrt Odelzhausen wurde er von Starkregen überrascht. Beim Abbremsen geriet sein Wagen laut Polizei nach eigener Aussage ins Schleudern und drehte sich mehrfach um die eigene Achse. Er kam schließlich abseits der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer und seine 58-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Der Schaden am Auto wird auf etwa 13.000 Euro, der Schaden an den Autobahneinrichtungen auf ungefähr 1100 Euro geschätzt. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Eine Stunde später, gegen 19.40 Uhr, geriet ein weiterer Autofahrer aus noch unbekannten Gründen zwischen den Ausfahrten Odelzhausen und Sulzemoos in Fahrtrichtung München nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten. Außerdem beschädigte er circa 30 Meter Wildschutzzaun. Daraufhin fuhr er mit seinem Wagen davon. An der Unfallstelle blieben diverse Fahrzeugteile zurück.

Am Sonntag gegen 8.45 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Verkehrsunfall an der gleichen Örtlichkeit. Es stellte sich heraus, dass es sich um den geflüchteten Autofahrer handelte, der zur Unfallstelle zurückgekehrt war. Gegen ihn wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Die Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 089/89118-0 zu melden.

Auto überschlägt sich auf der A8 bei Odelzhausen

Sonntagnacht gegen 0.55 Uhr kam dann ein 42-jähriger Autofahrer auf der A 8 in Richtung München kurz nach der Ausfahrt Odelzhausen aufgrund Aquaplanings ins Schleudern. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer blieb unverletzt, wurde aber vorsichtshalber mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall beschädigte er den Wildschutzzaun an der Autobahn und einen nahegelegenen Elektrozaun einer Rinderweide. Der Autobahnbetreiber wurde gerufen, um den Wildschutzzaun, sowie den Weidezaun zumindest notdürftig wieder instand zu setzen. Ein Abschleppdienst übernahm die Bergung des Fahrzeugs. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro, der Schaden an den Autobahneinrichtungen wird auf ungefähr 3000 Euro geschätzt. Gegen den Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Fahrer bleiben bei Unfällen auf der A8 unverletzt

Im Laufe der Nacht gab es noch drei weitere Unfälle auf der A8: Ein 19-Jähriger, der Richtung Stuttgart fuhr, geriet zwischen den Ausfahrten Sulzemoos und Odelzhausen aufgrund seiner nicht angepassten Geschwindigkeit ins Schleudern. Ein 38-Jähriger, der ebenfalls Richtung Stuttgart unterwegs war, verlor kurz vor dem Parkplatz Fuchsberg wegen Aquaplanings die Kontrolle über seinen Wagen. Ein 46-Jähriger kam Richtung München zwischen dem Parkplatz Fuchsberg und der Ausfahrt Dachau ins Aquaplaning. In allen drei Fällen kam das Auto im starken Regens nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Fahrer blieben unverletzt, ihre Autos mussten allerdings abgeschleppt werden. Alle drei müssen laut Polizei mit einem Bußgeldverfahren rechnen. (mswp)

