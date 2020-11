vor 17 Min.

Unfallverursacherin flüchtet nach Zusammenstoß bei Oberbernbach

Um einen Frontalzusammenstoß mit einem anderen Auto zu vermeiden, weicht eine Autofahrerin nahe Aichach nach rechts aus. Dort gerät ihr Wagen an einen Traktor.

Von Evelin Grauer

Die Aichacher Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht, die sich am Dienstag gegen 9.20 Uhr ereignet hat. Zu dieser Zeit kam es kurz vor dem Aichacher Stadtteil Oberbernbach zu einem Unfall.

Nach Polizeiangaben fuhr eine 34-jährige Frau mit ihrem Auto auf der Staatsstraße 2047 von Motzenhofen (Gemeinde Hollenbach) kommend in Richtung Aichach. Unmittelbar vor dem Ortseingang von Oberbernbach wollte die 34-Jährige einen vorausfahrenden Traktor überholen.

Frau im schwarzen Auto fährt weiter

Eine mit einem schwarzen Auto von der Leonhardstraße kommende Frau übersah den Überholvorgang und bog auf die Staatsstraße 2047 in Richtung Motzenhofen ein. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, lenkte die 34-Jährige nach rechts und stieß seitlich gegen den Traktor.

Die unbekannte Fahrzeugführerin im schwarzen Wagen setzte ihre Fahrt, laut Polizei ohne anzuhalten, in Richtung Motzenhofen fort. Am Traktor und am Auto der 34-Jährigen entstand ein Sachschaden von knapp 2000 Euro. Die Polizei Aichach hofft unter Telefon 08251/8989-0 auf Hinweise.

