vor 9 Min.

Ungetrübter Badespaß

Gesundheitsamt: Wasserqualität gut

Ungetrübter Badespaß ist laut Pressemitteilung in den Badeseen im Wittelsbacher Land möglich.

Das Gesundheitsamt hat die sechs EU-Badegewässer im Landkreis Aichach-Friedberg beprobt: den Radersdorfer See bei Kühbach, den Mandlachsee bei Pöttmes, den Badesee Lechfeld bei Aindling, den Friedberger See, den Weitmannsee bei Kissing sowie den Mandichosee (Lechstaustufe 23) zwischen Mering und Merching. Als weitere Badestellen wurden der Derchinger See (Friedberg) und der Auensee (Kissing) untersucht. Die am 17. Juli entnommenen Wasserproben wurden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) ausgewertet und waren durchgehend bakteriologisch einwandfrei. Dem Baden in den untersuchten Gewässern steht damit aus hygienischer Sicht nichts im Wege. (AN)

Für Rückfragen steht das Gesundheitsamt zur Verfügung, Telefon 08251/92431.

Bewertung der Gewässerproben für die gesamte Badesaison 2018 im Internet: www.lra-aic-fdb.de/hier-leben/freizeit/badeseen

