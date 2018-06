vor 27 Min.

Ungläubiges Staunen in Aichach übers WM-Aus

Erstaunt und enttäuscht verfolgten Fußballfans auch hier beim Public Viewing bei Tio Pepe im Stieglbräuhof in Aichach die letzten Minuten des Spiels Deutschland gegen Südkorea. Schon vor dem Schlusspfiff gingen die Ersten nach Hause. Sie glaubten nicht mehr daran, dass die deutsche Mannschaft noch ins Achtelfinale kommt. Die Nationalelf verlor das Spiel 0:2.

Die Fans im Stieglbräuhof sind enttäuscht, sie sehen aber auch die Leistung kritisch

Beim Public Viewing im Aichacher Stieglbräuhof lag ungläubiges Staunen in der Luft nach dem WM-Aus der Deutschen. Die Enttäuschung der Fans war greifbar, aber sie war nicht grenzenlos. Martin Gasthaus aus Schiltberg klang resigniert: „Was will man da noch sagen?“ Er sprach vom WM-Fluch und meinte das häufige Ausscheiden amtierender Weltmeister in der Vorrunde. Die Deutschen hätten einfach schlecht gespielt. Deshalb war Christian Blank aus Griesbeckerzell „gar nicht mal so“ enttäuscht. Sein Freund Dominik Haas stellte angesichts der Erfolge der Vergangenheit fest: „Es ist irgendwann die Luft raus, da braucht’s frischen Wind.“ Jana Petersen aus Augsburg („Mir tut vor allem der Neuer leid“) tröstete sich auf ihre Weise: Sie drückt nun den Kroaten die Daumen, denn ihr Partner ist Kroate: „Wir haben beide Trikots daheim.“ (jca)

