vor 32 Min.

"Unheimlicher Druck": Kliniken melden immer mehr schwer kranke Patienten

Plus Die Belastung in den Kliniken an der Paar steigt, Grund dafür ist aber nicht nur Corona. Die Leitung spricht von Entwicklungen, "die wir nicht erklären können".

Die Corona-Lage an den Kliniken an der Paar in Aichach ist relativ stabil. Die Zahl der positiv getesteten Patienten, die dort stationär behandelt werden, liegt seit einer Woche zwischen fünf und zehn. Am Mittwochmorgen waren es zehn, vier von ihnen liegen auf der Intensivstation und müssen beatmet werden. In den schlimmsten Tagen der Pandemie lagen diese Werte deutlich höher, doch nun stehen die Kliniken an der Paar vor einer neuen Herausforderung - und auch Fragen.

