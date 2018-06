vor 21 Min.

Unsere Titelverteidiger tippen im Rathaus

Heute startet das AN-Tippspiel zur Weltmeisterschaft. Es sind acht Teams aus dem Wittelsbacher Land im Rennen

Aichach Was haben die Bürgermeister aus dem Landkreis mit unserer Fußball-Nationalmannschaft gemeinsam? Sie verteidigen einen Titel. Unsere Rathauschefs waren vor vier Jahren aber nicht auf dem grünen Rasen erfolgreich. Auch wenn wir Klaus Habermann und Co. vieles zutrauen, sind sie als eingespielte Turniermannschaft, bis dato zumindest, nicht in Erscheinung getreten. Aber Fußballverstand hat die Truppe: Die Bürgermeister haben als Team 2014 unsere Tipp-Weltmeisterschaft souverän gewonnen.

Heute Abend beginnt die WM und wir suchen wieder die beste Tipp-Mannschaft im Wittelsbacher Land. Welches Team liegt nach dem Endspiel vorn? Es treten auch diesmal wieder acht „Tipp-Gemeinschaften“ aus dem Landkreis gegeneinander an. Erklärtes Ziel der sieben anderen Teams muss natürlich sein, die Titelverteidigung der Bürgermeister zu verhindern.

Ablauf Die Aichacher Nachrichten lassen wieder die „Tipp-Mannschaften“ aus dem Landkreis WM-Begegnungen voraussagen. Für einen „Volltreffer“ (also völlig exaktes Ergebnis) gibt es drei Punkte für die Mannschaft. Für die richtige Tendenz (also Sieg einer Mannschaft, Niederlage oder Unentschieden richtig vorausgesagt) holt sich der Mitspieler einen Punkt für seine Truppe. Fußball-Sachverstand ist da sicher hilfreich. Aber wer weiß schon im Voraus, wie zum Beispiel Panama gegen Tunesien spielen wird? Wie es geht, das haben zuletzt die Bürgermeister gezeigt. Bei 20 getippten WM-Spielen holten sie 2014 immerhin 20 Punkte. Ein starkes Ergebnis. Theoretisch wären bei 20 Volltreffern sogar 60 Punkte möglich gewesen. So viele Zähler waren gar nicht nötig. Die Konkurrenz schwächelte. Mit vier Punkten Vorsprung lagen die Rathauschefs bereits einen Spieltag vor dem Finale vor den Teams Frauen, den Geistlichen und „Recht und Ordnung“.

Preis In erster Linie geht es bei unserem Weltmeister-Tipp-Spiel natürlich um den Spaß, aber auch um einen guten Zweck. Das Gewinnerteam erhält nämlich als Preis wieder 250 Euro von den Aichacher Nachrichten, die dann an eine soziale Einrichtung ihrer Wahl im Wittelsbacher Land gespendet werden sollen. (cli)

Das sind die Tipps im Spiel Russland - Saudi Arabien

Team Bürgermeister: Franz Xaver Ziegler 2:0, Bürgermeister von Hollenbach

Team Geistliche: Eberhard Weigel 2:1, Pfarrer Adelzhausen

Team Frauen: Brigitte Laske 1:0, Kreisvorsitzende BLSV-Sportverband

Team Gastwirte: Erol Duman 4:0, Wirt Orient-Express Aichach

Team Aichacher Nachrichten: Claudia Bammer 0:2, AN-Redakteurin

Team Recht und Ordnung: Erich Weberstetter 2:0, Leiter Polizei Aichach

Team Nicht-Fußballer: Marius Stancu 3:0, Trainer Aichacher Basketballer

Team Fußballer: Bernd Brugger 2:1, Abteilungsleiter SV Echsheim

