vor 8 Min.

Unter Drogen: Polizei nimmt 17-Jährigen in Aichach in Gewahrsam

Die Polizei hat am frühen Sonntagmorgen einen 17-Jährigen in Gewahrsam genommen, der unter Drogen stand.

Ein Jugendlicher hämmert am frühen Morgen gegen eine Haustür, weil er sich verfolgt fühlt. Der Polizei sagt er den Grund dafür: Er hat Drogen genommen.

Ein 17-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen in Aichach von der Polizei in Gewahrsam genommen worden: Er stand laut Polizei unter Drogen und fühlte sich verfolgt.

Gegen 3.40 Uhr hatte eine Anwohnerin in der Beethovenstraße die Polizei verständigt, als der 17-Jährige gegen ihre Haustür hämmerte, weil er sich verfolgt fühlte. Den Polizisten sagte er dann, dass er LSD genommen habe und nun unter Verfolgungswahn leide, berichtet die Polizei. Der Jugendliche unternahm dann abwechselnd Fluchtversuche und zeigte sich dann wieder höchstaggressiv, so die Polizei.

Der Jugendliche kommt zum Ausnüchtern ins Krankenhaus

Er wurde zum Ausnüchtern ins Krankenhaus Aichach gebracht. Bei der Durchsuchung des 17-Jährigen fanden die Polizisten noch eine kleine Menge Cannabis. (bac)

