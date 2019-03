20.03.2019

Unter einem Dach mit Waldbauern

Neues Bürogebäude in Gewerbegebiet Acht 300

Zusammen mit der Waldbesitzervereinigung (WBV) Aichach geht der Maschinen- und Betriebshilfsring (MR) Aichach unter die Bauherren. Über die Pläne für ein gemeinsames Bürogebäude informierte MR-Vorsitzender Michael Lutz die Mitglieder in der Versammlung. Peter Erhard, der an der Spitze der Waldbauern steht, versicherte: „Maschinenring und WBV – das wollten wir beibehalten. Es besteht kein Risiko.“

Zunächst versuchte man, ein bestehendes Gebäude anzumieten. Dieses Bemühen führte zu keinem Ergebnis, das den Bedürfnissen gerecht geworden wäre. Daher entschloss man sich, selber zu bauen. Fündig wurde man im interkommunalen Gewerbegebiet am Gallenbacher Berg an der B300 und im Nordosten des Norma-Logistikzentrums. Es handelt sich um eine Fläche von 1800 Quadratmetern, die sich der Maschinenring von der Stadt Aichach hat reservieren lassen. Die eine Hälfte soll im nächsten Jahr bebaut werden, aus der anderen Hälfte soll eine Blumenwiese werden. Maschinenring und Waldbauern gründen eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, an der sie jeweils zu 50 Prozent beteiligt sind. Die Räume werden nach der Fertigstellung vermietet, oben werden die Waldbauern ihr Zuhause vorfinden.

Lutz nannte auch konkrete Zahlen, als es um den finanziellen Bereich ging. Die Fläche wird rund 160000 Euro kosten, bei den Baukosten kalkuliert man mit 525000 Euro. Insgesamt wird das Projekt nach derzeitigem Stand also mit rund 730000 Euro zu Buche schlagen. Die beiden Bauherren bringen je 125000 Euro ein, somit ist eine Kreditaufnahme in einer Höhe von 480000 Euro notwendig. Die gesamte Bürofläche wird sich auf 288 Quadratmeter belaufen. Bei einer Tilgung von vier Prozent komme man auf eine monatliche Belastung von 2000 Euro. Das – so Lutz – entspreche Mietkosten in einer Höhe von sieben Euro je Monat.“

Es ist eine Holzständerbauweise vorgesehen, von einer Holzbaufirma liegt bereits ein Angebot vor. Die Planung liegt in den Händen von Martin Echte. Der Sielenbacher Bürgermeister war als Baufachmann in Altomünster tätig. (jeb)

