Unterbernbach: Weg für Pfeifer-Pläne ist frei

Kühbacher Gremium wägt Stellungnahmen der Behörden zu Vorhaben des Unternehmens in Unterbernbach ab. Welche Diskussionspunkte sich daraus ergeben

Von Gerlinde Drexler

Kühbach Viel Zeit investierte der Kühbacher Marktgemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend in verschiedene Bebauungspläne, bei denen es um die Abwägung der Stellungnahmen von Behörden ging. Für den meisten Wirbel hatte schon im Vorfeld der Bebauungsplan zur „Erweiterung des Gewerbegebietes“ im Ortsteil Unterbernbach gesorgt.

Die Firma Pfeifer Holz plant hier, wie berichtet, zusätzliche Lager- und Parkplätze. Bei einer Präsentation des Bebauungsplanes im Pfarrstadel im vergangenen Jahr hatten Anwohner darüber teilweise recht emotional mit Planern, Gutachtern und Vertretern des Unternehmens diskutiert. Seitenlange Einwände der Anwohner nach der Auslegung der Entwürfe hatten schließlich sogar zu einer entscheidenden Änderung des Bebauungsplanes geführt.

Laut dem Plan wäre es bis dahin möglich gewesen, in dem erweiterten Betriebsgelände zehn Meter hohe Produktionshallen zu bauen. Der überarbeitete Entwurf sieht nun mit Ausnahme eines Versandgebäudes keine Bebauung mehr vor. Das Areal, das an die Kreisstraße AIC5 angrenzt, soll als Parkplatz für Lastwagen genutzt werden und hat zwei Fahrspuren für Transporter mit Rundholz, auf denen sich die Fahrzeuge, die vor 6 Uhr kommen, aufreihen können.

Die Untere Naturschutzbehörde griff in ihrer Stellungnahme zum geänderten Entwurf des Bebauungsplans die Eingrünung des Lärmschutzwalls auf. Der Gemeinderat stimmte einer Erweiterung von 30 auf 35 Prozent der Fläche zu.

Eine bodenkundliche Baubegleitung, wie sie das Wasserwirtschaftsamt angeregt hatte, hielt auch Planer Hans Brugger für sinnvoll. Vor allem im Hinblick darauf, dass auf dem Gelände teilweise bis zu vier Meter tiefe Abgrabungen stattfinden werden.

Ob als Schallschutz zur Wohnbebauung im Norden hin Lärmschutzwände gesetzt werden oder ein Wall aufgeschüttet wird, steht laut Brugger noch nicht fest. Der Gemeinderat stimmte einer Änderung des Flächennutzungsplanes zu und beschloss die Satzung für den Bebauungsplan.

Investitionen Rund 3,6 Millionen Euro plant der Markt Kühbach heuer an Investitionen. Bürgermeister Johann Lotterschmid zur finanziellen Lage: „Wir können alles ohne Kredite finanzieren.“ Der Gemeinderat stimmte dem Investitionsplan zu. Das meiste Geld fließt mit zwei Millionen Euro in die neue Kinderkrippe, für die es insgesamt 764000 Euro an staatlichen Zuschüssen gibt. Für den Bau der Tennisplätze am Sportpark hat die Gemeinde einen Zuschuss an den TSV von rund 500000 Euro vorgesehen. Dem stehe der Erlös aus dem Verkauf des Grundstückes, auf dem sich die Tennisplätze jetzt befinden, gegenüber, sagte Lotterschmid.

Fußgängerbrücke Die bereits in Auftrag gegebene Erneuerung der Fußgängerbrücke über die Paar nahe dem Ortsteil Haslangkreit ist mit 66000 Euro im Haushalt eingeplant. Vom Erholungsgebieteverein Augsburg (Eva) gibt es dafür über 24000 Euro Zuschuss. Auch die Renovierung der Wasserwachtstation (24000 Euro) unterstützt der Verein mit über 14000 Euro. Die Erneuerung der Schreierbachbrücke bei Hörzhausen wird die Gemeinde voraussichtlich 2021 angehen.

Breitbandausbau Noch in diesem Jahr soll der Breitbandausbau in den Ortsteilen Rettenbach und Mangelsdorf beginnen. Kosten von 215000 Euro stehen 172000 Euro an Zuschüssen gegenüber.

Baugebiet Im neuen Baugebiet „An der Schildbreite“ sind 50000 Euro für die Bepflanzung und 21000 Euro für die Straßenbeleuchtung eingeplant.

