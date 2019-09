vor 50 Min.

Unteres Tor in Aichach zeitweise gesperrt

Immer wieder kurz gesperrt wird das Untere Tor in Aichach heute für den Verkehr

Kurzfristig immer wieder gesperrt wird am heutigen Mittwoch das Untere Tor in Aichach für den Verkehr. Laut Auskunft von Bauhofleiter Michael Neumeyer werden Putz- und Malerarbeiten durchgeführt, für die das Tor kurzzeitig immer mal wieder für den Verkehr gesperrt wird. Ab Donnerstag sei der fließende Verkehr nicht mehr eingeschränkt, so Neumeyer.

