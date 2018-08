27.08.2018

Unteres Tor wird noch renoviert

Das Stadtmuseum ist wegen Bauarbeiten am Unteren Tor für einige Wochen geschlossen.

Das Dach soll erneuert werden. Museum für einige Wochen geschlossen

Das Wittelsbacher Museum mit seiner Dauerausstellung war seit Juli in Trägerschaft des Freistaates Bayern (als Zweigstelle der Archäologischen Staatssammlung, früher Prähistorische Staatssammlung). Im kommenden Jahr wird die Trägerschaft von der Stadt Aichach übernommen, weil es so kleine Museen in der bayerischen Museumslandschaft extrem schwer haben. Der Auflösungsvertrag mit Bezirk und Staatssammlung ist bereits unterschrieben.

Mit diesem Schritt, so hofft die Stadt, ist der dauerhafte Verbleib des Wittelsbacher Museums im Unteren Tor gewährleistet und die Stadt hätte zudem künftig freie Hand bei der konzeptionellen Gestaltung der Dauerausstellung. Das spielt wiederum bei der Landesausstellung 2020 eine Rolle.

Nach durchgeführten Bauarbeiten im Innenbereich des Unteren Tores im Juli an der Decke und im Treppenaufgang sind jetzt noch größere Renovierungsmaßnahmen an den Dachflächen und im Bereich der Zinnen notwendig.

In dieser Zeit ist die Zugangstreppe nicht nutzbar. Das Museum wird voraussichtlich ab dem 19. September für drei bis vier Wochen komplett geschlossen.

Die Sonderausstellung „Magie und Aberglaube im Mittelalter“ ist dann aber bis zum 2. Dezember geöffnet. (ech)

