Untergriesbacher ärgern sich über Sperrung

Wegen der Lärmschutzarbeiten an der B300 ist mit der Unterführung für Fußgänger und Radler die kurze Verbindung zum Schulzentrum in Aichach dicht.

Von Claudia Bammer

Lange haben die Untergriesbacher Bürger darauf gewartet: Jetzt bekommen sie endlich den ersehnten Lärmschutz an der Bundesstraße 300. Mit den Arbeiten dafür hängt allerdings auch die Kritik zusammen, die von mehreren Untergriesbachern in der Bürgerversammlung am Donnerstagabend geäußert wurde: die lange Sperrung der Fußgängerunterführung zwischen dem Aichacher Stadtteil und der Schulstraße.

Vor etwa 40 Anwesenden – etwa die Hälfte davon Stadträte und Mitarbeiter der Verwaltung – ging Bürgermeister Klaus Habermann auf die Arbeiten am Lärmschutz ein. Wie berichtet, wurde mit dem Aushub vom B300-Ausbau bereits ein drei Meter hoher Schallschutzwall entlang der B300 aufgeschüttet. Er reicht von der Untergriesbacher Ortsdurchfahrt über die Hardhofstraße fast bis zum Kreisgut. Lücken gibt es bislang an den Brücken über das Griesbacherl, die Schulstraße und die Schiltberger Straße. Diese werden jetzt mit Lärmschutzwänden geschlossen.

Weil diese direkt auf die Brücken aufgebracht werden müssen und die sogenannten Brückenkappen, also die Randbereiche der 40 Jahre Brücken, ohnehin spätestens in weniger Jahren hätten erneuert werden müssen, erledigt das Staatliche Bauamt das in einem Zug. Auch an den Brücken im weiteren Verlauf der B300, über die Ecknach und bei Klingen über die Staatsstraße 2047, werden die Brückenkappen erneuert. Wie Habermann berichtete, kostet das Projekt insgesamt 920000 Euro, die Stadt trägt davon etwa die Hälfte. Gearbeitet wird unter vollem Verkehr, deshalb dauert das Ganze relativ lange: voraussichtlich bis Anfang November. In den Baustellenbereichen wurden lediglich die Spuren verschmälert und die Geschwindigkeit auf 50 Stundenkilometer beschränkt. Gearbeitet wird erst auf der Westseite der B300, also zur Stadt Aichach hin, danach folgt die Ostseite, die Untergriesbacher Seite.

Die lange Bauzeit sprachen nun in der Bürgerversammlung mehrere Untergriesbacher an, insbesondere wegen der damit verbundenen Sperrung der Unterführung beim Schulzentrum. Sie ist für Radler und Fußgänger die kürzeste Verbindung von der Harthofstraße in Untergriesbach zur Schulstraße in Aichach und wird von vielen Schulkindern benutzt. Sie müssen jetzt einen Umweg über den Geh- und Radweg an der Schiltberger Straße oder südlich beim Kreisgut nehmen.

Wie Josef Wörle vom Städtischen Bauamt noch einmal berichtete, ist die Unterführung wegen der engen Platzverhältnisse und einer zu geringen Durchgangshöhe der eingerüsteten Brücke komplett gesperrt. Das sei auch eine Frage der Haftung, betonte Wörle. Wer die Unterführung trotz Absperrung benutze, wie das offenbar regelmäßig der Fall ist, tue das auf eigenes Risiko. Die Unterführung sei hoch genug, befanden mehrere Bürger. Eine Öffnung bereits ab Schulanfang im September, wie von Ortssprecherin Elfriede Achter vorgeschlagen, sei nicht möglich, weil an den Brücken erst auf einer Seite, dann auf der anderen gearbeitet werde, so Wörle. Er sagte aber zu, die Durchgangshöhe nochmals prüfen zu lassen.

Wie Habermann weiter berichtete, muss die Sanierung der Harthofstraße noch warten. In der mittelfristigen Finanzplanung sind zunächst Mittel für Kanal und Wasser im Jahr 2020 und 2021 vorgesehen (mit der Schützenstraße insgesamt rund 630000 Euro, 2021 sind für den Straßenbau 600000 Euro vorgesehen). Ob das Projekt eventuell vorgezogen werden könne, müssten die Abwicklung der aktuellen großen Straßenbaumaßnahmen und die Entwicklung der Finanzen zeigen, so Habermann.

Habermann ging unter anderem auch auf die Finanzlage, Bauprojekte und Themen wie den Siedlungsdruck ein. Gefordert bleibe die Stadt bei der Kinderbetreuung. Inzwischen seien schon wieder sechs neue Gruppen speziell im Bereich der Krippen in Planung, zwei davon im Ecknacher Pfarrhaus. „Wenn Sie da geeignete Immobilien kennen – wir sind für jeden Hinweis dankbar“, so der Bürgermeister. Inzwischen kommen neue Herausforderungen auf die Kommunen zu. Habermann nannte den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an der Grundschule, der kommen könnte und auf den die Schulen räumlich nicht vorbereitet seien. Dazu kommt die Neuordnung der Grundsteuer, deren Auswirkungen jetzt noch nicht absehbar seien.

In der Bürgerversammlung in Untergriesbach notiert

Mehr Einwohner Aktuell hat der Stadtteil Untergriesbach 495 Einwohner – zwei mehr als 2017, aber 33 mehr als im Jahr 2000. Die Männer sind mit 256 gegenüber den 239 Frauen leicht in der Überzahl.

Wünsche an Winterdienst Um den Winterdienst ging es in zwei Wortmeldungen. Ein Anwohner des Blütenwegs bat darum, den Weg bei starkem Schneefall ausnahmsweise zu räumen. Das passiert dort normalerweise nicht, weil es sich um keine Hanglage handelt. Der Schnee werde von Lieferfahrzeugen so plattgefahren, dass er „wie Beton“ sei. Das soll geprüft werden. In der Schützenstraße, so ein Anwohner dort, werde die Wendeplatte vom Schneepflug beschädigt. Michael Thalhofer vom Bauamt wird sich das anschauen, sagte Bürgermeister Klaus Habermann zu.

Müll auf Privatgrundstück Ein Grundstück bei der Unterführung zur Schulstraße sei mittlerweile eine regelrechte Müllhalde, so ein Bürger. „Wer kümmert sich?“ Da es sich um ein Privatgrundstück handelt, so Bürgermeister Habermann, könne man den Eigentümer lediglich darauf hinweisen beziehungsweise das dem Landratsamt melden.

Breitband und Mobilfunk Gut versorgt ist der Stadtteil Untergriesbach mit Breitband und Mobilfunkabdeckung. Beim Breitband sind laut Habermann flächendeckend Übertragungsraten von 100 Megabit pro Sekunde möglich. Auch Handyempfang ist flächendeckend möglich. (bac)

