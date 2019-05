vor 60 Min.

Unterhaltsames (nicht nur) für die Mamas

Mehr als 150 Sänger und Musiker der städtischen Musikschule Aichach zeigen in der Grundschule Nord ihr Können

Von Edith Calabró

Über 150 junge Musiker und Sänger der städtischen Musikschule Aichach bereiteten den Zuhörern bei ihrem traditionellen Muttertagskonzert eine große Freude. Die jungen Akteure ließen als Solisten oder in Ensembles die Herzen ihrer Mütter, aber natürlich auch Väter und Großeltern höherschlagen. Die Zuhörer füllten dicht gedrängt die Aula der Grundschule Aichach Nord.

Die Schüler hatten ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm einstudiert, das Stücke wie „Air“ des Barockkomponisten Henry Purcell, ein „Allegro“ von Wolfgang Amadeus Mozart und deutsche sowie internationale Volkslieder beinhaltete. Für viele der jungen Musiker war es der erste Auftritt vor Publikum.

Mit strahlenden Augen sangen die drei bis sechs Jahre alten Kinder der musikalischen Früherziehung und der musikalischen Grundausbildung aus voller Kehle „Wenn ein Elefant in die Disco geht“ von Klaus Hoffmann. Begleitet wurden sie von Stefanie Saule am Akkordeon.

Die verschiedenen Ensembles – unter anderem die Blockflöten, Celli, Fagottini, Gitarren, Klarinetten, Querflöten, Saxofone, Schlagzeug und Violinen – hatten sich gut vorbereitet und präsentierten couragiert ihr Können. So auch die Solisten Niklas Koesler am Klavier mit Bedrich Smetanas „Moldau“, Johanna Friedel an der Geige mit dem 1. Satz aus dem Violinkonzert h-Moll von Oskar Rieding, Magnus Lenz am Cello mit „The Troll“ von Tim Wells und Josephine Distel an der Trompete mit dem amerikanischen Volkslied „Yankee Doddle“. Das Akkordeonensemble interpretierte gekonnt das Stück „Lustige Akrobaten“ von Elfriede Benedix, wobei Anton Schweiger souverän den Solopart am Kontrabass übernahm. Zum Abschluss vereinte das Volkslied „Du liegst mir am Herzen“ die über 125 Schüler des Muttertagsorchesters unter Leitung von Musikschulleiter Eduard Augsburger zum gemeinsamen Musizieren. Damit entließen die Musikschüler ihre stolzen Eltern, Großeltern und Besucher. Diese verabschiedeten die jungen Musiker begeistert mit einem lang anhaltenden Applaus.

