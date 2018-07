25.07.2018

Unternehmer wählen Unternehmer

52 Kandidaten aus Kreis Aichach-Friedberg bewerben sich um 30 Sitze

2018 ist ein Wahljahr: Bezirkstagswahl und Landtagswahl sind erst im Oktober. Derzeit wählen Unternehmer Unternehmer. Noch bis Freitag, 27. Juli, läuft nämlich die Wahl zu den IHK-Regionalversammlungen (früher IHG). Im Wittelsbacher Land sind über 12000 Mitgliedsbetriebe der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben aufgerufen, die künftige IHK-Regionalversammlung Aichach-Friedberg zu bestimmen (wir berichteten). Die ehrenamtlichen Gremiumsmitglieder werden wieder für fünf Jahre gewählt. 52 Kandidaten bewerben sich im Kreis für 30 Sitze.

Mit der Wahl entscheidet die Unternehmerschaft, wer bis 2023, stellvertretend für alle Unternehmen, die Interessen der Wirtschaft im Kreis vertritt. Bei der Abstimmung hat jeder IHK-Mitgliedsbetrieb übrigens das gleiche Stimmrecht. Wer mit einem Gewerbeschein beispielsweise eine Photovoltaikanlage auf seinem Dach betreibt, dessen Stimme zählt genauso viel wie die eines Unternehmers mit 1000 Beschäftigten. Für die elf Regionalversammlungen der IHK in Schwaben stellen sich insgesamt 556 Unternehmensvertreter zur Wahl und 135000 IHK-Mitgliedsbetriebe aus Industrie, Handel und Dienstleistungen können abstimmen.

Im ersten Wahlgang werden die regionalen Versammlungen gewählt. Die Kandidaten sind entsprechend ihrer Firmen in fünf Wahlgruppen aufgeteilt: Produktion (elf Sitze in der Regionalversammlung Aichach-Friedberg); Distribution (zwölf Sitze); Freizeit, Kultur- und Gesundheitswesen (zwei Sitze); Transport, Logistik, Information und Kommunikation (zwei Sitze) sowie Finanzwirtschaft (drei Sitze). Jeder Unternehmer wählt innerhalb seines Regionalbezirks und seiner Wahlgruppe. Die Ergebnisse stehen dann Mitte August fest. Die Regionalversammlungen wählen in ihren konstituierenden Sitzungen im zweiten Schritt aus ihrer Mitte die 100 Mitglieder der IHK-Vollversammlung. Die bestimmt im dritten Wahlschritt Präsident und Präsidium der IHK. (AN)

