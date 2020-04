03.04.2020

Unterstützung für Geschäfte und Lieferanten

Bei uns im Internet: Online-Shops und Lokale, die liefern

Das Coronavirus trifft den Einzelhandel im Wittelsbacher Land hart. Alle Geschäfte, die nicht für die Grundversorgung notwendig sind, sind derzeit geschlossen. Um insbesondere kleine Läden zu unterstützen, hat unsere Redaktion einen Aufruf gestartet: Geschäfte in Aichach und Umgebung, die einen Online-Shop anbieten, können sich bei uns melden. Das Ergebnis des Aufrufs ist eine Karte, auf der Sie vom Akku- bis zum Schuhgeschäft alles finden. Es sind auch Läden dabei, die zwar keinen klassischen Online-Shop haben, aber telefonisch beraten und liefern.

Auch die Gastronomen im Wittelsbacher Land leiden. Durften Restaurants zuerst nur noch bis 15 Uhr öffnen, mussten sie mit Inkrafttreten der Ausgangsbeschränkungen am 28. März ganz für den Publikumsverkehr schließen. Für die Gastronomen bedeutet das starke Einbußen bei gleichbleibenden Mietkosten. Deswegen bieten viele weiter ihre Gerichte an – zur Abholung oder per Lieferservice. Lokale in Aichach und Umgebung, die liefern oder bei denen Essen abgeholt werden kann, können sich bei uns melden. Auch das Ergebnis dieses Aufrufs ist eine Karte auf unserer Internetseite. Wer regionale Lokale unterstützen will oder abends keine Lust zu kochen hat, findet dort verschiedene Restaurants von der italienischen bis zur bayerischen Küche. (AZ) "Kommentar

Fehlt Ihr Geschäft oder Lokal? Dann schicken Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff „Karte“ an redaktion@aichacher-nachrichten.de.

Die beiden Karten finden Sie unter

aichacher-nachrichten.de/aichach

