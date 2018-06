23.06.2018

Untersuchung: Vorschulkinder können ins Amt

Personalmangel: Einige Schulsprengel werden bis Juli nicht abgedeckt

Aichach-Friedberg Die Schuleingangsuntersuchung durch das Staatliche Gesundheitsamt kann in diesem Jahr laut einer Mitteilung des Landratsamtes in Aichach wegen Personalengpässen nicht für alle Vorschulkinder im Landkreis durchgeführt werden.

Nicht abgedeckt werden können folgende Schulen/Schulsprengel: Sprengel Dasing, Sprengel Friedberg Theresia-Gerhardinger, Sprengel Friedberg Süd, Sprengel Kissing, Sprengel Affing, Grundschule Kühbach, Grundschule Aindling. Eltern in diesen Gemeinden, die ihr Vorschulkind untersuchen lassen möchten, können das laut Mitteilung der Kreisbehörde beim Gesundheitsamt in Aichach bis Ende Juli tun. Die Untersuchung dauert etwa 30 bis 45 Minuten und ist nur nach vorheriger Terminvereinbarung beim Gesundheitsamt möglich. (AN)

