vor 59 Min.

Unterwittelsbacher diskutieren mit der CSU

In dem Aichacher Ortsteil fand der Auftakt der Reihe „CSU vor Ort – Bürger haben das Wort“ statt. Bürger hatten Anregungen zum Verkehr und zum Gemeinschaftshaus

Etwa 50 Interessierte waren laut CSU zum Auftakt der Veranstaltungsreihe „CSU vor Ort – Bürger haben das Wort“ ins Unterwittelsbacher Gemeinschaftshaus gekommen. Für die Veranstalter, der Aichacher CSU-Ortsverband und die Stadtratsfraktion, war der Zuspruch ein Beweis dafür, dass großes Interesse an der Kommunalpolitik der Stadt bestehe. Weitere CSU-Bürgerstammtische in der Stadt und in den Ortsteilen sollen folgen.

Neben Ortsteilstadträtin Monika Knauer gehörten ihren CSU-Kollegen Hermann Langer, Raymund Aigner, Hans Mangold, Zweiter Bürgermeister Helmut Beck, Dieter Saliger, Diskussionsleiter Stefan Westermayr und Patrick Stief zählte auch Altlandrat Christian Knauer zu den Interessenten, ebenso wie SPD-Stadträtin Brigitte Neumaier. Als Nachrückerin gehört Monika Knauer seit Dezember 2016 dem Aichacher Stadtrat an. Sie vertritt die Unterwittelsbacher Interessen. Einen Überblick über die zum Teil abgeschlossenen Maßnahmen und auch über die laufenden Projekte in der Stadt gab einleitend Zweiter Bürgermeister Helmut Beck.

Spürbar im Verkehrsgeschehen sei derzeit der Bau des Kreisverkehrs Bahnhofstraße/Franz-Beck-Straße. In der Folge stehe der Ausbau der Oberen Vorstadt an, mit dessen Vorgeschichte und Mehrheitsentscheidung der Fraktionsvorsitzende „sehr unzufrieden“ sei. Es werde zwar alles neu, so Beck, er hege aber Zweifel, ob mit der Entscheidung auch die verkehrlichen Anforderungen gelöst werden. Der vierstreifige Ausbau der B 300 und die Hochwasserfreilegung, die als Gewinn für die Aufenthaltsqualität und Hochwassersicherheit der Stadt gewertet wurde, waren ebenfalls Themen. In die Diskussion mit eingeflossen war die Landesausstellung „Die Wittelsbacher Stadtgründer“ 2020 und die Renovierung der Burgkirche.

Die anschließende Fragerunde moderierte der stellvertretende Ortsvorsitzende Stefan Westermayr. Die Bürger hatten viele Fragen und Anregungen. So standen verkehrliche Probleme zur Diskussion wie Parken an der Kreisstraße, die Forderung nach Geschwindigkeitsüberwachung, der Schwerverkehr im Krausgelände oder die Sanierungsmaßnahmen im vor rund 35 Jahren errichteten Gemeinschaftshaus, der Winterdienst oder die Sauberkeit der Gehwege. Daneben wurden auch Verbesserungsvorschläge für das Haus der Senioren vorgebracht. Diskussionsleiter Stefan Westermayr, der den im Urlaub befindlichen Ortsvorsitzenden Josef Dußmann vertrat, war gefordert und auch angetan von den Beiträgen, die zum Teil als Hausaufgabe von den CSU-Verantwortlichen aufgenommen wurden.

Themen Folgen