Unterwittelsbacher wandern gegen unheilbare Krankheit

Wandern für an Mukoviszidose erkrankte Menschen: Am Feiertag werden wieder zahlreiche Teilnehmer in Unterwittelsbach erwartet.<b></b>

Beim Wandertag am Sisi-Schloss im Aichacher Stadtteil geht‘s nicht nur um die Freude an der Bewegung in freier Natur. Es gibt auch Geld für Forschung.

Von Xaver Ostermayr

Gesunde wandern für Mukoviszidose-Erkrankte: Bei bundesweiten Benefizwanderungen zugunsten des Mukoviszidose e. V. starten zahlreiche Volkssportler am Tag der Deutschen Einheit, um Geld für die Bekämpfung der unheilbaren Erbkrankheit zusammen zu tragen. Auch rund um das Sisi-Schloss in Unterwittelsbach wird wieder gewandert.

Unter dem Motto „Deutschland wandert – Deutschland hilft“ bieten bundesweit zehn Wandervereine im Deutschen Volkssportverband (DVV) am Mittwoch, 3. Oktober, Wanderungen an. „Gemeinsam Mukoviszidose besiegen!“ heißt der Slogan und er erweckt die Hoffnung, dass die tödlich verlaufende Erbkrankheit einmal bezwungen werden kann. Die Startgebühr beträgt zwei Euro, ein Euro davon geht direkt an den Mukoviszidose-Verein für das „Haus Schutzengel“ in Hannover. Die Schauspielerin Michaela May, Schirmherrin der bundesweiten Aktion, ist seit über 25 Jahren Botschafterin für Kinder mit Mukoviszidose. Sie sagt: „Mit ihrer Spende schenken sie Hoffnung und werden ein Schutzengel für die Betroffenen.“

Fünf bis zehn Kilometer werden gelaufen

Das Wanderangebot des Deutschen Volkssportverbandes und seiner Vereine umfasst an diesem Tag neun Veranstaltungen. Das Wittelsbacher Land ist durch die Gemeinschaftsaktion der Wanderfreunde Ruppertszell (Schiltberg) mit ihrem Vorsitzenden Siegfried Märtl und des Wander- und Verschönerungsvereins Inchenhofen mit Vorsitzendem Helmut Fröhlich vertreten. Bereits zum 18. Mal findet dieser Volkswandertag in Unterwittelsbach statt. Gestartet werden kann am 3. Oktober wie schon in den Vorjahren ab dem Sisi-Schloss zwischen 7 und 12 Uhr. Fünf und zehn Kilometer sind die Wanderstrecken lang. Die Wanderung ist wieder für Jung und Alt, für Familien mit Kindern und Nordic-Walker geeignet. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann hat erneut die Schirmherrschaft übernommen. „Für uns als ‘Gastgeber‘ hat dieser große ‘Wittelsbacher Volkswandertag‘ inzwischen einen festen Platz im Jahreskalender und einen ganz besonderen Stellenwert“, erklärt Habermann. Für die Teilnehmer bietet es sich an, die Sonderausstellung „Sisi – Lust und Leid einer Kaiserin“ im Schloss zu besichtigen.

