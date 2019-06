16:10 Uhr

Unwetter und Starkregen: So fällt die Schadensbilanz aus

Die Schäden ziehen sich wie ein Band durchs Wittelsbacher Land von Friedberger Ach bis zur Weilach. Warum die Einsatzkräfte dennoch von Glück reden.

Von Christian Lichtenstern

Seit Sonntagnachmittag brennt die Sonne gnadenlos herunter und erleichterte zumindest die Aufräumarbeiten nach dem Unwetter... Am Samstagabend war noch Land unter in Teilen des nördlichen Landkreises. Das Starkregen-Gebiet zieht sich wie ein West-Ost-Band durchs Wittelsbacher Land von der Friedberger Ach und dem Edenhauser Tal (Markt Aindling), Axtbrunn und Alsmoos, über Kühbach bis nach Schiltberg an die Weilach. Im Petersdorfer Ortsteil Axtbrunn hat Johann Settele, Kreisrat und früherer Bürgermeister, 150 Liter Niederschlag pro Quadratmeter von Samstagnachmittag bis zum Sonntagmorgen gemessen. Die Folge: überflutete Straßen und volle Keller. „Glück“ hatte, wer „nur“ Wasser abpumpen musste. In vielen betroffenen Gebäuden sorgte Schlamm auf angrenzenden Feldern für massive Schäden. Die Feuerwehr in Aichach unterstützte die integrierte Leitstelle in Augsburg. Allein dort wurden bis Mitternacht 55 Einsätze disponiert.

Kommandant: Rund 20 Gebäude im Edenhauser Tal betroffen

Andreas Ehleider, Kommandant der Aindlinger Feuerwehr, geht von 20 Häusern im Edenhauser Tal mit den Ortsteilen Pichl und Eisingersdorf aus. Im dortigen Reislerweg rutschte eine Böschung ab und verschlammte die Straße. Der Schlamm lag auch in der St.-Ulrichstraße und in der Brückenstraße. Die Feuerwehren aus der Marktgemeinde waren auch am Sonntagvormittag noch mit rund 50 Aktiven im Einsatz.

Am Montag räumte der Bauhof zusammen mit einem Unternehmen weiter auf. Trotz der Schäden sei man mit „einem blauen Auge davongekommen“, so die Einschätzung von Ehleider: Wenn es noch zwei Stunden in der gleichen Intensität weiter geregnet hätte, dann wäre es zu noch ganz anderen Überflutungen gekommen.

Lob für Landwirte und Nachbarschaftshilfe

Da kann Gertrud Hitzler, Zweite Bürgermeisterin der Marktgemeinde, nur beipflichten: „Wir haben noch mal Glück gehabt.“ Auffällig sei, wie unterschiedlich sich das Unwetter ausgewirkt habe. Der Ortsteil Binnenbach sei kaum betroffen gewesen. Der Moosgraben sei schon vor dem Ort über die Ufer getreten und auch Flächen beim Pichler Schloss hätten Hochwasser aufgenommen und zurückgehalten. Ein Problem seien große landwirtschaftliche Flächen, die je nach Vegetationsphase die Überflutungen verstärken.

Hitzler spricht von einer sehr guten Zusammenarbeit der Feuerwehren aus den Ortsteilen und Aindling und lobt insbesondere auch die Landwirte, die sofort und ohne Aufforderung bei den Räumarbeiten an den Straßen geholfen hätten. Dazu komme noch die vorbildliche Nachbarschaftshilfe in den kleinen Dörfern, so die Bilanz der Zweiten Bürgermeisterin, die derzeit Tomas Zinnecker vertritt.

Schützenheim Axtbrunn steht unter Wasser

In der Gemeinde Petersdorf waren vor allem Alsmoos und Axtbrunn betroffen. Die kleine Axt, ein Zulauf zum Edenhauser Bach, die kurz vor der Gemeinde bei Gundelsdorf entspringt, schwoll zu einem breiten Fluss an. Das Schützenheim von Almenrausch stand unter Wasser. Allein in den drei nordwestlichen Ortsteilen Axtbrunn, Willprechtszell, Schönleiten zählte die Feuerwehr 16 Einsätze, berichtet Bürgermeister Dietrich Binder.

Lob für eigene Wehr und Dank für Hilfe der Feuerwehren aus Region

Der kam am Sonntag aus dem Urlaub zurück, kann aber seine eigenen Feuerwehren nur loben („Supereinsatz“) und gleichzeitig den weiteren Feuerwehren für die große Unterstützung danken. Zu Hilfe kamen hier Gundelsdorfer, Pöttmeser, Osterzhausener, Rehlinger und Aichacher Einsatzkräfte. Die Zahl der betroffenen Gebäude in Alsmoos konnte Binder gestern noch nicht nennen, in einer Besprechung mit der Feuerwehr soll eine Schadensbilanz gezogen werden. Es seien aber eine ganze Reihe gewesen.

Bürgermeister: 100-jähriges Hochwasser ist kein Ausnahmefall mehr

Der ausufernde Alsmooser Graben, der in den Moosgraben läuft und der weiter in den Edenhauser Bach, brachte die Wassermassen in den Ort. Die Schwachstellen seien aufgezeigt worden und müssten angegangen werden, sagt Binder. Das Thema werde den Gemeinderat beschäftigen. Vor allem sieht Binder aber eine Neubetrachtung der Gefahrenlage durch die Klimaveränderung und immer häufigere Starkregen-Ereignisse. Die näherten sich immer öfter dem 100-jährigen Hochwasser, das früher als absoluter Ausnahmefall eingestuft worden sei.

„Abendstimmung am Stausee bei der Brücke in Esingersdorf“: Schaut romantisch aus, der Starkregen hat aber einen großen Schaden verursacht. Bild: Andreas Ehleider

