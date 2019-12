vor 24 Min.

„Ur-Aindlingerin“ Riegl feiert 85. Geburtstag

Die Geburtstagsgäste beim 85. Geburtstag von Elisabeth Riegl (Vierte von rechts) in Aindling waren: (von links) ihre Kinder Peter, Bernhard und Christian, Gertrud Hitzler, Zweite Bürgermeisterin der Marktgemeinde Aindling, sowie die Kinder Evi, Andrea und Stefan.

Elisabeth Riegl aus Aindling feierte kürzlich Ihren 85. Geburtstag. Die mit viel Humor ausgestattete Jubilarin freute sich über die Gäste und die vielen Glückwünsche.

Riegl ist eine Ur-Aindlingerin, eine geborene Schmid. Sie wurde in Aindling geboren, wuchs mit drei weiteren Geschwistern auf und ging als junges Mädchen aufs Internat der Maria Stern Schule in Augsburg. 1957 heiratete sie Josef Riegl aus Aindling. Das Paar bekam sieben Kinder. Ein Sohn starb bei einem Unfall schon früh. Mit ihrem Mann baute die Jubilarin die weithin bekannte Landmaschinenfirma Riegl auf, bediente immer mit viel Humor im Verkaufsladen und kümmerte sich um die Kinder. In ihrer Freizeit war sie beim Kirchenchor und der Liedertafel und hier erzählte sie einige lustige Anekdoten von anno dazumal. 2017 feierte sie mit ihrem Ehemann Josef die Diamantene Hochzeit. 2018 verstarb ihr Ehemann plötzlich. (joki)

