vor 58 Min.

Urkunde für das Paartal

Jetzt offiziell Ökomodellregion

Jetzt ist es offiziell: Per Urkunde wurde das Paartal am Donnerstag von Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber in einem feierlichen Akt in München der Titel Ökomodellregion verliehen. Das Paartal ist nun offiziell eine von 15 neuen Öko-Modellregionen in Bayern. Das wurde in Blumenthal gefeiert. "Seite 2

