00:32 Uhr

„Urlaub dahoam“ ist am schönsten

Wir suchen heuer die besten Fotos unserer Leser von den Ferien zu Hause. Machen Sie mit und gewinnen Sie mit einem Schnappschuss!

Letzter Schultag, die Sonne scheint, der Eisverbrauch steigt, die Kinder haben ab morgen Ferien – es ist Urlaubszeit im Wittelsbacher Land. In dieser Zeit zieht es die Landkreisbürger oft ins Ausland oder zu Zielen in Deutschland. In der Corona-Krise bleiben aber viele lieber zu Hause im Wittelsbacher Land: Hier wissen sie, was sie haben. Denn auch ohne Pandemie zählt der „Urlaub dahoam“ zum Schönsten, was es gibt. Diese herrlichen Augenblicke sollten unsere Leser dieses Jahr besonders fleißig im Bild festhalten.

Die Aichacher Nachrichten freuen sich auf Ihre Bilder. Wir suchen die gesamten Schulferien über die schönsten Aufnahmen unserer Leser vom „Urlaub dahoam“. Der Vielfalt der Motive und der Fantasie der Fotografen sind dabei keine Grenzen gesetzt. Sie können uns ein Bild von Ihren Kindern im selbst gebauten Baumhaus schicken, aber auch von Ihrem Lieblingsplatz im Garten. Oder von einem Urlaubstag am See, im Zelt oder von einem Radausflug zum Sisi-Schloss. Oder Sie lichten Ihren Hund im Sonnenblumenfeld ab oder die ganze Familie am Lagerfeuer. Die Motive können, sie müssen aber nicht, lustig sein. Die schönsten Einsendungen zu unserer Foto-Aktion präsentieren wir in unserer Zeitung und auch in unserem Onlineangebot. Dort kann am Ende der Ferien jeder abstimmen und so sein Lieblingsbild wählen. Aus den zehn Fotos mit den meisten Stimmen wählt dann die Redaktion die Gewinner aus. Mitmachen lohnt sich: Unter den Teilnehmern werden natürlich Preise vergeben. Für die ersten drei Plätze gibt es Bares: 150, 100 und 50 Euro – das Geld kann dann sicher gut für den Abschluss des „Heimurlaubs“ verwendet werden. Für die weiteren Plätze gibt es zumindest Trostpreise.

Wer mitmachen möchte, schickt sein Bild am besten per E-Mail (im jpg-Format und in einer Mindestgröße von 500 Kilobyte) an redaktion@aichacher-nachrichten.de, Kennwort „Urlaub dahoam“ oder per Post an Aichacher Nachrichten, Stadtplatz 28, 86551 Aichach. Einsendeschluss für die Bilderaktion ist der erste Schultag, Dienstag, 8. September. Bitte vergessen Sie nicht, Ihren Namen, Ihren Wohnort und Ihre Telefonnummer für Rückfragen zu vermerken. Zudem sollte eine kleine Beschreibung mitgeschickt werden, wer oder was auf dem Foto zu sehen ist. Wer will, kann auch dazuschreiben, warum der Urlaub dahoam das Tollste überhaupt ist. (ull)

