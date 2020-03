10:56 Uhr

Ursula Allgäuer zeigt ihre Zeichnungen im Köglturm

Die Augsburger Künstlerin Ursula Allgäuer vor Teilen ihrer "Herz verloren"-Serie und "Into the blue".

Der Kunstverein Aichach präsentiert die Malerin und Musikerin aus Augsburg mit einer eigenen Ausstellung. Im Mittelpunkt steht bei der Künstlerin die Frau.

Von Manfred Zeiselmair

Die Rolle der Frau steht im Fokus der aktuellen Ausstellung des Kunstvereins Aichach im Aichacher Köglturm. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Wechselspiel – Spielwechsel“ stellt dort die Malerin und Musikerin Ursula Allgäuer ihre Werke aus. Unter dem Titel „Herz verloren – oder wohin mit dem Weiblichen?“ zeigt sie einen kleinen Querschnitt ihrer Arbeiten der vergangenen eineinhalb Jahre.

Die 1962 im schwäbischen Leip-heim geborene Künstlerin hat in Augsburg Architektur studiert und eine Gesangsausbildung in Berlin hinter sich. Seit 2005 ist sie als freischaffende Künstlerin tätig. Ursula Allgäuer lebt und arbeitet in Augsburg. Im Mittelpunkt ihres malerischen und musikalischen Schaffens steht der Mensch mit seinen Fragen an das Leben und dem Bemühen, diesen Lebensthemen Ausdruck zu verleihen, heißt es in der Pressemitteilung.

In den ausgestellten kolorierten Blei- und Buntstiftzeichnungen stellt Allgäuer nahezu ausschließlich Frauen dar. „Männer interessieren mich in der Kunst überhaupt nicht“, sagt sie und lacht. Wie die Künstlerin bei einer Vorabbesichtigung erklärt, steckt viel Experimentelles in ihren Arbeiten. Demnach setzt sie ihre dezenten Farbakzente durch das Lavieren mit Schellacktinte. Hierbei trägt sie mit einer Pipette dünne, durchscheinende Farbflächen von wässriger Konsistenz auf. Bei dieser Technik fließen die Konturen oft ineinander und lassen nach Trocknung Bilder von besonderer Lebendigkeit entstehen. In ihren aussagekräftigen Werken versucht sie, besondere Lebenssituationen und Schicksale in Szene zu setzen. Der Künstlerin gelingt es dabei, die Gefühle der abgebildeten Frauen ausdrucksstark aufs Papier zu bringen.

Die römische Liebesgöttin Venus fällt ins Auge

Schon im Treppenhaus fällt die römische Liebesgöttin Venus ins Auge des Besuchers. In weichen Erdtönen strahlt das Porträt sinnliche Schönheit aus, lässt aber zugleich verschiedene Gefühlsinterpretationen zu. Es ist eine der wenigen Arbeiten, die als Einzelstücke ausgestellt sind.

Bild: Manfred Zeiselmair

„Was mich beeindruckt, führt meist zu einer Serie“, erklärt die Künstlerin. Dabei könnten durchaus 20 bis 25 Arbeiten in einem Zyklus entstehen, von denen jedoch nur ein Teil in die Ausstellung geflossen sei, sagt sie.

Die Serie "Herz verloren" steht am Anfang

Als „Opener“, also eine Art Eröffnung, hat Allgäuer ihre „Herz verloren“-Serie, die voller Emotionen steckt, im ersten Treppenabsatz des Köglturms platziert. Wie sie sagt, will sie damit – durchaus gesellschaftskritisch – verloren gegangene Gefühle, Herzlosigkeit und daraus entstehende Ängste zum Ausdruck bringen. In der vierteiligen Serie „So tired“ prangert die Künstlerin die Frauenfeindlichkeit an. In den Darstellungen habe sie die Last der vielfältigen Erwartungshaltung, Verantwortung und ständigen Verfügbarkeit der Frau und „die daraus resultierende Müdigkeit bis hin zur totalen psychischen Erschöpfung“ zu Papier gebracht.

Manche Serientitel wie „Schmutzige Hände“ sind laut Allgäuer im übertragenen Sinne zu sehen. Bei „Schach“ thematisiert sie das fremdbestimmte Platzieren, in ihrer „Versteck“-Serie „den Wunsch, sich einzugraben“. Die Spannungen eines Geschwisterkonflikts spürt der Betrachter geradezu beim Zweiteiler „Brüderchen und Schwesterchen“. Beeindruckend auch die konsequent in Rot gehaltenen „Diebinnen“, die mit ihrem Ausdruck an Gier und Hinterhältigkeit augenscheinlich kriminelle Pläne aushecken. Im „Abschiedsraum“ hat Ursula Allgäuer in verschiedenen Grautönen Momente des Abschiednehmens platziert. Die Figuren der Serie „Ikarus“ im Turmobergeschoss symbolisieren in fünf Teilen schließlich halb fliegend, halb taumelnd den Absturz des „Zu-hoch-hinaus-Wollens“.

Als Musikerin kommt Ursula Allgäuer mit Band nach Aichach

Wer Ursula Allgäuer auch als Musikerin erleben will, hat dazu in der Konzertreihe „Jazz in Aichach“ am Freitag, 27. März, um 20.30 Uhr in der Aichacher Wandelbar Gelegenheit. Dort präsentiert die Künstlerin mit ihrer Band Room to move Interpretationen von Songs aus der Feder von Tom Waits, Bob Dylan, Leonard Cohen, Amy Winehouse und vielen anderen. Zu hören ist eine Mischung aus Blues, 30er-Jahre-Swing, Chanson und Beat.

Die Ausstellung „Herz verloren – oder wohin mit dem Weiblichen?“ im Aichacher Köglturm ist bis zum 29. März jeweils samstags und sonn- und feiertags von 14 bis 18 Uhr sowie auf Anfrage geöffnet. Der Eintritt ist frei.

