17:46 Uhr

VW-Bus nach Probefahrt vom Händler gestohlen

Täter fährt mit rasantem Tempo vom Grundstück in Schrobenhausen in unbekannter Richtung davon

Ein Autodieb hat am Montag gegen 11.20 Uhr bei einem Gebrauchtwagenhändler in Schrobenhausen einen braunen VW-Bus Multivan T5 im Wert von etwa 17000 Euro geklaut. Laut Polizei hatte der Täter im Laufe des Vormittags bei dem Gebrauchtwagenhändler ein Kaufinteresse an dem neun Jahre alten Wagen, an dem das Ausfuhrkennzeichen ND-529 C angebracht war, bekundet. Mit der Autohändlerin unternahm er gemeinsam eine Probefahrt und am Autohaus angekommen, wollte der Täter den Wagen noch von der Hebebühne aus besichtigen. Als die Verkäuferin in die Werkstatt ging, fuhr er mit rasantem Tempo vom Grundstück und in unbekannte Richtung weg. Trotz sofortiger Fahndung gelang dem Täter die Flucht. Er wird folgendermaßen beschrieben: Deutscher, etwa 45 bis 50 Jahre alt, 1,80 Meter groß, sehr dick, kein Bart und keine Brille, bekleidet mit schwarz-rotem Cap, grauen Shorts, graues T-Shirt. Auffällig waren seine dunkelblonden Haare, wobei es sich um eine Perücke handeln könnte. (AN)

