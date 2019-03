vor 48 Min.

Vandalen verunstalten Kapelle in Aindling-Weichenberg

Unbekannte Täter haben die Kapelle im Aindlinger Ortsteil Weichenberg verunstaltet. Sie warfen Kerzen umher und verschmutzten den Boden mit Kerzenwachs.

Unbekannte Täter haben sich vermutlich am Freitag in der Kapelle im Aindlinger Ortsteil Weichenberg zu schaffen gemacht. Wie die Polizei mitteilte, verrückten sie in der Kapelle unter anderem die Kommunionbänke und verschmutzten den Boden und den Weihwasserkessel mit Kerzenwachs. Außerdem nahmen sie Kerzen aus ihren Halterungen und verteilten sie in der Kapelle. Über einen möglichen Sachschaden haben die Beamten derzeit noch keine Erkenntnisse. Die Polizei in Aichach bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08251/ 8989-11. (nsi)

